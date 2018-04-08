Kapalıçarşı Esnafından Dolardaki Yükselişe Tepki

Doların son haftalarda Türk Lirası karşısında yüksek değerlere ulaşması Kapalıçarşı esnafı tarafından yakından takip ediliyor.

Dolar ve altın piyasasının kalbi olarak değerlendirilen Kapalıçarşı’da iş yapan esnaf, doların bu denli yükselmesinin piyasada büyük bir durgunluğa neden olacağını düşünüyor.

Çarşıda deri mağazası bulunan Eren Soysal, dolarda son birkaç haftada yaşanan gelişmelere bağlı olarak piyasalarda meydana gelen durgunluğu anlattı.

Soysal, “Ürünlerimizi dolar üzerinden alıyoruz. Mağazamıza gelen yerli ve yabancı turistler ödemeyi kredi kartı üzerinden özellikle Türk Lirası olarak ödemek istiyorlar. Dolardaki artışdan dolayı fiyatlar daha da arttı ve bu yüzden turist sayımız düştü. Ne yapacağımızı şaşırdık. Dükkan kiramızı da dolar cinsinden ödediğimiz için dolardaki bu yükseliş bizi çok etkiledi” dedi.

Kapalıçarşı’daki bazı esnaflar ise dövizdeki artışın işleri pozitif yönde etkilediği görüşünde. 30 yıldır Kapalıçarşı’da mağazası bulunan Bahadır Tanrıverdi, dövizdeki artışın karlarını daha da artırdığını söyledi.