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Kapalıçarşı Esnafından Dolardaki Yükselişe Tepki

08.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

Doların son haftalarda Türk Lirası karşısında yüksek değerlere ulaşması Kapalıçarşı esnafı tarafından yakından takip ediliyor

Doların son haftalarda Türk Lirası karşısında yüksek değerlere ulaşması Kapalıçarşı esnafı tarafından yakından takip ediliyor.

Dolar ve altın piyasasının kalbi olarak değerlendirilen Kapalıçarşı’da iş yapan esnaf, doların bu denli yükselmesinin piyasada büyük bir durgunluğa neden olacağını düşünüyor.

Çarşıda deri mağazası bulunan Eren Soysal, dolarda son birkaç haftada yaşanan gelişmelere bağlı olarak piyasalarda meydana gelen durgunluğu anlattı.

Soysal, “Ürünlerimizi dolar üzerinden alıyoruz. Mağazamıza gelen yerli ve yabancı turistler ödemeyi kredi kartı üzerinden özellikle Türk Lirası olarak ödemek istiyorlar. Dolardaki artışdan dolayı fiyatlar daha da arttı ve bu yüzden turist sayımız düştü. Ne yapacağımızı şaşırdık. Dükkan kiramızı da dolar cinsinden ödediğimiz için dolardaki bu yükseliş bizi çok etkiledi” dedi.

Kapalıçarşı’daki bazı esnaflar ise dövizdeki artışın işleri pozitif yönde etkilediği görüşünde. 30 yıldır Kapalıçarşı’da mağazası bulunan Bahadır Tanrıverdi, dövizdeki artışın karlarını daha da artırdığını söyledi.

Tanrıverdi, “TL üzerinden aldığımız ürünleri dolar kuru üzerinden satıyoruz. Elektriğimiz, kiramız Türk Lirası üzerinden. Böylece karımız daha fazla oluyor” dedi.

Cep telefonu mağazası olan Ömer Özel ise aldığı bütün ürünleri yurtdışından ithal ettiğini ifade etti.

Özel, “Biz telefon aksesuarı ve yedek parçası alım satımı yapıyoruz. Bizim sektördeki parçaların tamamı dolar üzerinden geldiği için bu yükseliş bizi çok kötü etkiliyor” dedi. Tamir için elinde bulunan telefonları tamire göndermesi gerekirken gönderemediğini söyleyen Bahadır Özel, her gün fiyatların yükseldiğini belirtiyor.

Kapalıçarşı’da tekstil dükkanı bulunan Ahmet Yakacık, doların yükselişinden şikayetçi olan diğer bir esnaf. Dolarla aldığı ürünleri TL üzerinden sattığını ifade eden Yakacık, dolar borcu olduğunu ve her geçen gün borcunun katlandığını söyledi. Doların yükselişinin çarşı esnafına faydasının olmadığını, aksine zararı olduğunu söyledi.

Kapalıçarşı’nın içinde giyim mağazası bulunan Erdoğan Yılmaz, döviz kurundaki artışla ilgili düşüncelerini “Cebimdeki para eriyip gidiyor” sözleriyle ifade etti. Arabasının benzininden yedikleri ete kadar dolara bağlı olduklarını söyleyen Yılmaz, çarşı esnafının çok az kısmının bu artıştan memnun olabileceğini belirtti. Yılmaz, bir an önce dolardaki bu yükselişin durması için devletin bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.

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