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Kaplumbağa eti tüketen 8 çocuk öldü

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 08:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Afrika'nın güneyinde ada ülkesi Madagaskar'da deniz kaplumbağası eti yiyen 6 çocuk ile aynı etten tüketen annelerinin emzirdiği iki bebek zehirlenerek hayatını kaybetti, 16 kişi tedavi altına alındı.

Kaplumbağa eti tüketen 8 çocuk öldü

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Antsiranana kentinde, kaplumbağa etinden ikisi bebek 8 çocuk yaşamını yitirdi, 16 kişi ise aynı nedenle hastaneye kaldırıldı.

Ölen iki bebeğin, kaplumbağa eti yiyen anneleri tarafından emzirildiği sırada zehirlendiği belirtildi. Ulusal Jandarma İletişimden Sorumlu Komutanı Herilalatiana Andrianarisaona, yaptığı açıklamada, ülkedeki deniz kaplumbağalarının koruma altında bulunduğunu ve tüketilmesinin yasak olduğunu söyledi.

Andrianarisaona, bölgedeki birçok kaplumbağa avcısının zehirlenme olayının ardından kaçtığını ifade etti.

'KİMSE ALDIRIŞ ETMİYOR'

Antsiranana Sağlık Müdürü Manitra Rakotoarivony ise her yıl bu tür vakalarla karşılaşıldığını hatırlatarak, "Bölgedeki insanları bu canlıların etini yememeleri konusunda her zaman uyarıyoruz ancak beslenme sıkıntısından dolayı kimse tehlikeli olduğuna aldırış etmiyor" ifadesini kullandı.

Antsiranana'da, sene başından bu yana zehirli balık ve kaplumbağa eti tüketiminden zehirlenerek ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Ülkede sıcaklıkların artış gösterdiği kasım-mart aylarında deniz dibindeki yosunların zehirli toksinler salgıladığı biliniyor.

Deniz kaplumbağaları ve 20'den fazla balık türü bu aylarda denizin dibindeki zehirli yosunlarla beslendiği için söz konusu bitkilerdeki toksinler zamanla bunlarla beslenen canlıların etine geçiyor. Tüketilmesi halinde ise ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kaplumbağa madagaskar

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bir insan neden kamplubağa eti yer, yersen böyle sonuçlarınada katlanırsın, ben insanlardan çok kaplumbağalara üzüldüm.
@bjk1903besitas yiyecek sıkıntısı yaşadıkları için olablir mi sence? !!
sen açlığı yaşamadığın için bunu bilemezsin.
Adamlar Aç fakir yoksul keyfinden yemiyor herhalde haberdede yazıyor ki yiyecek sıkıntısı yüzünden okumadan yorum yapma embesil
yapmayın arkadaş yazık olmuş cocuğa allah rahmet eylesin kim verdi bu aklı size kaplubağa yenir diye her kuşun eti yenmez diye dememiş boşuna atalar gecmiş olsun.
iki tane beyin özürlü nün yorumu byukarıda
demek ki denizden babanda çıksa yemeyeceksin.
benim anlamadığım bu afrikada heryer yenilebilecek hayvanla dolu neden bunları avlayıp yemiyeyorlar aslan kaplan ha bire manda indiriyor bunlar aç bekliyor
lan cahil öküzler bak yazıyı tam okuyun ondan sonra kaplumbağa eti yenirmi diye öğüt verin yetkili kişi uyarıyoruz ama beslenme sıkıntısından dolayı aldırış etmiyorlar diyor siz bilir misiniz açlığı yoksulluğu uzaktan uzağa konuşmaya benzemez aç kal sende yersin
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