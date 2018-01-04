Kar Fırtınası Amerika’nın Kuzey Doğusunda Hayatı Felç Etti

İç ve dış hatlar olmak üzere yaklaşık 3 bin uçuş iptal edildi. New York'un üç önemli havaalanı ve Boston Logan Uluslararası Havaalanı'nda dört uçuştan üçü iptal edildi.

Kar fırtınası, barometrik basıncın 24 saatte 24 milibar düşmesiyle ortaya çıkan ve "bomb cyclone” yani "bomba kasırgası” adı verilen hava olayının ürünü.

Bu hava olayı "bomba kasırgası” olarak tanımlanıyor

Kuzey Carolina'dan Maine'e kadar uzanan kıyı bölgesinde fırtına uyarısı yapıldı. Halk, saatte 89 kilometre hıza ulaşan rüzgarların ağaçları devirebileceği ve elektriklerin kesilmesine yol açabileceği yönünde uyarıldı.

New York'ta şiddetli rüzgar ve kar nedeniyle halk evlerinden çıkmamaları için uyarıldı.

2018'in ilk kar fırtınası Amerika'nın kuzey doğusunu vurdu. Okullar ve devlet daireleri kapandı, birçokları işlerine giderken zor anlar geçirdi. Yol ekipleri buzlanmayı önlemek için çalışıyor.

Federal devlet daireleri Perşembe günü iki saat geç açıldı. Connecticut ve Massachusetts'te işi hayati olmayan çalışanların evde kalması istendi. Maine'de de Vali Paul LePage, devlet daireleri bir günlüğüne kapattı.

Kar fırtınası Noel'den bu yana süren aşırı soğukları az da olsa kırdı.

"Sıcaklık yeniden düşebilir”

Ancak meteoroloji uzmanları sıcaklığın Cuma günü yine ani şekilde düşebileceği uyarısında bulunuyor. Yol işçileri, kaldırımları ve yolları kardan temizlemek için uğraşıyor, aksi halde aniden düşen sıcaklıklar ciddi buzlanmaya neden olacak.

New York, New Jersey, Boston ve bölgedeki diğer bazı kentlerde okullar tatil edildi.

Georgia, Kuzey Carolina, Virginia eyaletlerinde 35 binden fazla haneye elektrik verilemiyor.

Virginia'da US-13 otoyolunun bir kısmı şiddetli rüzgar yüzünden kapatıldı. Ulaştırma Dairesi, yol koşulları yüzünden çok sayıda gecikme yaşandığını bildirdi.

Çarşamba günü geç saatlerdeyse Miami'den New York'a giden ve 311 yolcu taşıyan Amtrack şirketine ait trendeki bir yük ve yolcu vagonu raydan çıktı. Olayda yaralanan olmadı.

Soğuk hava nedeniyle en az dokuz kişi hayatını kaybetti.