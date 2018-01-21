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Kara Birlikleri Suriye’de

21.01.2018 17:30 | Son Güncelleme 8 saat önce

Anadolu Ajansı Türk askerlerinin Afrin’e girdiğini belirtirken, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi YPG ile Türk güçlerin Afrin’in kuzey ve batı kesimlerinde çatıştıklarını ancak Türk güçlerinin ilerleme sağlayamadığını iddia etti.

Anadolu Ajansı Türk askerlerinin Afrin'e girdiğini belirtirken, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi YPG ile Türk güçlerin Afrin'in kuzey ve batı kesimlerinde çatıştıklarını ancak Türk güçlerinin ilerleme sağlayamadığını iddia etti.

YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsü Mustafa Bali Cumartesi gününden buyana Afrin'e sızma girşiminin geri püskürtüldüğünü iddia etti. Bali, Türk uçaklarının Afrin'e vurmaya devam ettiğini kaydetti.

Bali, Afrin'in savunulması için YPG'ye takviye yapıldığını da söyledi.

Anadolu Ajansı Türk askerlerinin Afrin'e girdiğini ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte ilerlediğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı, askerlerin Afrin'e Pazar günü girdiğini kaydetti.

Bu arada Reyhanlı'ya düşen roket 1 Suriyelinin ölümüne 32 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kilis'e düşen 4 roket de 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Vali Mehmet Tekinarslan, roketlerin 2 ev ve bir işyerini vurduğunu söyledi. Vali, Türk topçusunun karşılık verdiğini de belirtti.

Yetkililer, roketlerin Afrin'den YPG tarafından fırlatıldığını belirtiyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şayet 50 60 çapulcuya kos koça TÜRK ASKERİ 3 gunde dağıtmıyorsa sıkıntı var demektir. Allah TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN...
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