Kara Birlikleri Suriye’de

Anadolu Ajansı Türk askerlerinin Afrin'e girdiğini belirtirken, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi YPG ile Türk güçlerin Afrin'in kuzey ve batı kesimlerinde çatıştıklarını ancak Türk güçlerinin ilerleme sağlayamadığını iddia etti.

YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsü Mustafa Bali Cumartesi gününden buyana Afrin'e sızma girşiminin geri püskürtüldüğünü iddia etti. Bali, Türk uçaklarının Afrin'e vurmaya devam ettiğini kaydetti.

Bali, Afrin'in savunulması için YPG'ye takviye yapıldığını da söyledi.

Anadolu Ajansı Türk askerlerinin Afrin'e girdiğini ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte ilerlediğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı, askerlerin Afrin'e Pazar günü girdiğini kaydetti.

Bu arada Reyhanlı'ya düşen roket 1 Suriyelinin ölümüne 32 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kilis'e düşen 4 roket de 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Vali Mehmet Tekinarslan, roketlerin 2 ev ve bir işyerini vurduğunu söyledi. Vali, Türk topçusunun karşılık verdiğini de belirtti.

Yetkililer, roketlerin Afrin'den YPG tarafından fırlatıldığını belirtiyor.