Kara deliğin yıldızı yutma anları...

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çok özel bir sistemin ve teknolojilerin kullanıldığı bir teleskoptan çekilen görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Arp 299 isimli gezegenlerin çarpışmasını izlemek için geliştirilen teleskop aracılığıyla süper kütleli kara deliğin, bir yıldızı önce parçalara ayırdıktan sonra yuttuğuna ilk defa şahit oldu. Görüntülerde Dünya’nın Güneş’inin 2 katı büyüklüğünde olan bir yıldız, Güneş’ten 20 milyon kat daha büyük olan bir kara delik tarafından önce kendine doğru çekiliyor ve daha sonra parçalara ayrılıyor. Kara delik yıldızı yuttuktan sonra büyük bir patlama ile yıldız yok oluyor.

Görüntüler sonrası İspanya’daki Endülüs Astrofizik Enstitüsü’nde görevli Miguel Perez-Torres, “Daha önce böyle bir olay bu kadar yakından hiç görüntülenememişti" ifadesini kullandı.



