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Kara Harp Okulu davasında 64 müebbet

07.02.2018 20:44 | Son Güncelleme

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda gerçekleşen eylemlere ilişkin davada 64 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 164 askeri personel hakkında açılan davada, 64 sanık için müebbet hapis kararı çıktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında mahkeme, dört tutuklu sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

100 sanığa beraat

Söz konusu sanıklar için takdir hakkı kullanmayan mahkeme, aynı suçtan yargılanan 60 sanığın "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasını ise takdir hakkıyla "müebbet hapse" çevirdi.

Sanıkların 100'ü hakkında ise beraat kararı veren mahkeme, ağırlaştırılmış ve müebbet hapis cezası alanların hükümle birlikte tutuklanmalarını kararlaştırıldı.

DW/SSB,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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