Kara Panter Filmine Büyük İlgi

Black Panther, yani Kara Panter, şimdiden Hollywood’un son yıllarda en çok gişe hasılatı elde eden yapımları arasına girdi. Film, Kuzey Amerika’da vizyona girdiği ilk haftasonunda 200 milyon dolarlık gişe geliri elde etti. Hollywood kalıplarının dışına çıkan filmin başarısı, Chicago'nun yoksul güney mahallelerindeki sinema salonlarını dolduran izleyicileri şaşırtmıyor.

Dokuz yaşındaki Akeelah Jaco, henüz Kara Panter'i beyazperdede izlememiş olsa da filmle ilgili herşeyi biliyor: ”Filmde siyah bir süper kahraman var. Bizim gibi birçok siyah çocuk var.”

Akeelah Jaco, Afrika kültür mirası ayı kutlamaları için Chicago'nun güney bölgesindeki Studio Movie Grill sinemasında Kara Panter'i izleyen yüzlerce Betty Shabazz Uluslararası Okulu öğrencisinden biri.

Taheera Cartman, ”Siyahların kültür mirasının öne çıkarıldığını ve kabul edildiğini görmek istiyor ve destekliyoruz,” diyor.

Taheera Cartman'a göre Kara Panter gibi bir film çekmenin zamanı çoktan gelip geçmişti: ”2018 yılında yaşıyoruz. Siyah bir başkanımız oldu. Artık siyahlar sadece kölelik filmlerinde ana karakter olmamalı. O filmleri izleyeli çok oldu. Daha olumlu öyküler görmek istiyoruz.”