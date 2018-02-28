Kara Panter Filmine Büyük İlgi

Black Panther, yani Kara Panter, şimdiden Hollywood’un son yıllarda en çok gişe hasılatı elde eden yapımları arasına girdi. Film, Kuzey Amerika’da vizyona girdiği ilk haftasonunda 200 milyon dolarlık gişe geliri elde etti. Hollywood kalıplarının dışına çıkan filmin başarısı, Chicago'nun yoksul güney mahallelerindeki sinema salonlarını dolduran izleyicileri şaşırtmıyor.
Dokuz yaşındaki Akeelah Jaco, henüz Kara Panter'i beyazperdede izlememiş olsa da filmle ilgili herşeyi biliyor: ”Filmde siyah bir süper kahraman var. Bizim gibi birçok siyah çocuk var.”
Akeelah Jaco, Afrika kültür mirası ayı kutlamaları için Chicago'nun güney bölgesindeki Studio Movie Grill sinemasında Kara Panter'i izleyen yüzlerce Betty Shabazz Uluslararası Okulu öğrencisinden biri.
Taheera Cartman, ”Siyahların kültür mirasının öne çıkarıldığını ve kabul edildiğini görmek istiyor ve destekliyoruz,” diyor.
Taheera Cartman'a göre Kara Panter gibi bir film çekmenin zamanı çoktan gelip geçmişti: ”2018 yılında yaşıyoruz. Siyah bir başkanımız oldu. Artık siyahlar sadece kölelik filmlerinde ana karakter olmamalı. O filmleri izleyeli çok oldu. Daha olumlu öyküler görmek istiyoruz.”
Depaul Üniversitesi'nden Blair Davis, ”Bu film, siyah aktörlere verilen rollerin ve siyah karakterlerin yer aldığı hikayelerin dışına çıkıyor,”diyor.
Profesör Blair Davis’in, DePaul Üniversitesi'nde öğrettiği derslerin bir kısmı ve kendi çalışmaları, çizgi roman kahramanlarının popüler kültür üzerindeki etkisiyle ilgili. Uzmana göre Kara Panter, bir süper kahraman filminin çok daha ötesine geçiyor: ”En iyi filmleri hep hatırlamamızın nedeni, büyük mesajlar vermeleri, insan olarak kim olduğumuzu anlatmalarıdır. Önümüzdeki yıllarda Kara Panter'in kültürel yönlerini hatırlıyor olacağız. Kara Panter, bir aksiyon filmi olarak büyük başarı sağlayacak. Ancak yönetmen Ryan Coogler'ın yeteneği sayesinde bu başarının Hollywood'da uzun vadeli değeri olacak.”
Shabazz Uluslararası Okulu'ndan Carol Lee, ”Bu film, iktidardaki siyahları ve siyahların kendi kaderlerini ellerine almasını anlatıyor,” şeklinde konuşuyor.
Carol Lee, kurgu ürünü olan Kara Panter'in okulun öğretilerini güçlendirdiği görüşünde: ”Film, siyahların içindeki ruhu canlandırdı. Birçokları filmi görmek için geleneksel kıyafetlerini giyip çocuklarıyla birlikte sinema salonlarına akın ediyor. Film, kimlik duygusunu güçlendiriyor.”
Taheera Cartman, ”Filmde anlatılanlar, çocuklarımızın kendilerini nasıl gördüklerini, kim olmak istediklerini, kimden ilham aldıklarını, kimi örnek aldıklarını etkiliyor. Bu da çok önemli,” diyor.
Akeelah Jaco, daha filmi görmeden Kara Panter'den önemli bir ders çıkardığını söylüyor: ”Filmin mesajı şu: herşey mümkündür.”
Kara Panter'in tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan filmlerinden biri olması bekleniyor.
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