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Kara tahtada bilgisayar öğreten öğretmene Microsoft'tan bilgisayar sözü

01.03.2018 06:52 | Son Güncelleme

Gana'da görev yaptğı okulda bilgisayar bulunmadığı için teknoloji dersinde öğrencilerine kara tahtadan bilgisayar öğreten öğretmenin fotoğrafları internette binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Fotoğrafları fark eden Microsoft, okula bilgisayar gönderme sözü verdi.

Kara tahtada bilgisayar öğreten öğretmene Microsoft'tan bilgisayar sözü

Gana'da görev yaptığı okulda bilgisayar bulunmadığı için teknoloji dersinde öğrencilerine kara tahtadan bilgisayar öğreten öğretmenin fotoğrafları internette binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Fotoğrafları fark eden Microsoft, okula bilgisayar gönderme sözü verdi.

Kumasi kentindeki bir okulda çekilen fotoğraflarda, öğretmenin kara tahtaya Microsoft Word programının ekran görüntüsünü detaylı bir şekilde çizdiği görülüyor.

Richard Appiah Akoto adlı öğretmen, bilgisayar ekranında görülen imgeleri kara tahta üzerine yazdığı açıklamalarla anlatmaya çalışıyor.

Sosyal medyada Owura Kwadwo ismini kullanan öğretmen, fotoğrafları Facebook hesabından "Ghana okullarında bilgisayar iletişim teknolojisi dersi vermek çok eğlenceli" mesajıyla paylaştı.

Akoto'nun mesajı ve fotoğraflar, binlerce sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılarak yayıldı.

Şubat ayı ortasında yaptığı paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı öğretmeni görevine bağlılığından ötürü tebrik etti.

Rebecca Enonchong adlı girişimci geçen Pazar günü Microsoft Africa'ya tweet attı ve "Eminim bu öğretmene uygun bir kaynak sağlarsınız" yazdı.

Fotoğrafların yayılması üzerine Microsoft Salı günü sessizliğini bozdu ve Akoto'ya bilgisayar ve eğitim materyallerine erişim sözü verdi.

https://twitter.com/MicrosoftAfrica/status/968372028003770372

Microsoft Africa'nın tweet'inde "Eğitimde dijital dönüşümü gerçekleştirmek üzere öğretmenleri desteklemek, yaptığımız işin özünde yatıyor. Owura Kwadwo'ya ortaklarımız aracılığıyla bir bilgisayar göndereceğiz ve eğitim materyallerimize ücretsiz erişim vereceğiz" denildi.

Quartz Africasitesinin haberine göre Akoto'nun öğretmenlik yaptığı okulda 2011'den bu yana bilgisayar bulunmuyor. Ancak öğrencilerin mezun olabilmek için bilgi ve iletişim teknolojileri dersini geçmesi gerekiyor.

Akoto "Facebook'tan fotoğraf paylaşmayı seviyorum. Bu fotoğraflarında bu kadar çok ilgi çekeceğini tahmin etmezdim" dedi.

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