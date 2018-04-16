HABER

Karadağ Cumhurbaşkanlık seçimlerini Milo Djukanovic kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 00:54 | Son Güncelleme

Karadağ’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 53.9 oy oranı ile Milo Djukanovic’ın kazandığı duyuruldu.

Karadağ Cumhurbaşkanlık seçimlerini Milo Djukanovic kazandı

Karadağ’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, Milo Djukanovic’in kazandığı, Gözlemleme ve Araştırma Merkezi (CEMİ) tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada; NATO yanlısı Djukanovic’in yüzde 53.5 oy oranı ile seçimlerden galip çıktığı bildirildi.

Djukanovic’in en yakın rakibi Mladen Bojanic ise yüzde 33.4 oranında oy aldı.

(İHA)

Beşar Esad'dan ilk açıklama! Beşar Esad'dan ilk açıklama!
Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevapFatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap
Xiaomi'nin sıvı soğutmalı oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark tanıtıldı! Xiaomi Black Shark'ın özellikleri ve fiyatıXiaomi'nin sıvı soğutmalı oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark tanıtıldı! Xiaomi Black Shark'ın özellikleri ve fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karadağ Cumhurbaşkanlık seçimleri Milo Djukanovic

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan Suriye yorumu: Ders alacaklar mı göreceğiz

Suudi Arabistan'dan Suriye yorumu: Ders alacaklar mı göreceğiz

Çarpıcı iddia: İngiltere Rus bilgisayar ağlarına saldırmaya hazır

Çarpıcı iddia: İngiltere Rus bilgisayar ağlarına saldırmaya hazır

Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık

Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık

Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi

Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi

Almanya'da 19 yaşındaki genç kıza trende tecavüz edildi! Bütün yolcular gözaltına alındı!

Almanya'da 19 yaşındaki genç kıza trende tecavüz edildi! Bütün yolcular gözaltına alındı!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.