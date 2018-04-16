Karadağ Cumhurbaşkanlık seçimlerini Milo Djukanovic kazandı

Karadağ’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, Milo Djukanovic’in kazandığı, Gözlemleme ve Araştırma Merkezi (CEMİ) tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada; NATO yanlısı Djukanovic’in yüzde 53.5 oy oranı ile seçimlerden galip çıktığı bildirildi.

Djukanovic’in en yakın rakibi Mladen Bojanic ise yüzde 33.4 oranında oy aldı.

(İHA)