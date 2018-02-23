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‘Karadağ’da ABD Büyükelçiliği’ne Saldırı Terör Değil’

23.02.2018 01:31 | Son Güncelleme

Yetkililer, başkent Podgoritsa'daki ABD Büyükelçiliği binasına yapılan saldırıyı terör eylemi olarak niteleyemeyeceklerini açıkladı, ancak saldırının nedeni henüz belirlenemedi

‘Karadağ’da ABD Büyükelçiliği’ne Saldırı Terör Değil’

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki ABD Büyükelçiliği binasına düzenlenen saldırı sonrası soruşturma sürüyor.

Karadağ vatandaşı Sırp intihar saldırganı el bombası attıktan sonra üzerindeki bombaları patlattı. Karadağ hükümeti, saldırgandan başka can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Saldırıdan sonra İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic, olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, olayı terör saldırısı olarak niteleyemeyeceklerini söyledi, ancak saldırının nedeni henüz belirlenemedi.

Soruşturmada FBI’la işbirliği yapan Karadağlı yetkililer, saldırganın suç ortağı olup olmadığını anlamak için sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı.

Sabıka kaydı olmadığı bildirilen 43 yaşındaki saldırganın adı açıklanmadı.

Ancak Karadağ basını, saldırganın Facebook sayfasından bir fotoğraf paylaştı. Saldırganın 1999’da Yugoslavya ordusundaki hizmetleri nedeniyle kazandığı ödülle görüldüğü fotoğrafın Sırp diktatör Slobodan Miloseviç tarafından imzalandığı bildiriliyor.

1999’da Yugoslavya’ya NATO bombardıman düzenlemiş, 11 hafta süren saldırılar Kosova Savaşı’nın da sonunu getirmişti. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, Şubat 2003'te “Sırbistan-Karadağ” adını aldı. 2006’da bağımsızlık ilan eden Karadağ, o günden bu yana Batı yanlısı politikalar izliyor.

660 bin nüfuslu ülkenin NATO’ya katılması, Rusya yanlısı muhalefetten tepki görmüştü.

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