Karadağ'daki ABD Büyükelçiliği önünde bombalı saldırı

Kimliği belirsiz bir kişi elçiliğe patlayıcı fırlattıktan sonra başka bir patlayıcı kullanarak intihar etti.Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki ABD Büyükelçiliği önünde çarşambayı perşembeye bağlayan gece bombalı saldırı meydana geldi.

Karadağ hükümeti olayı resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Açıklamada gece yarısı kimliği bilinmeyen bir kişinin, patlayıcı bir maddeyi ABD Büyükelçiliği yerleşkesine fırlattığı ve ardından bir patlayıcı kullanarak intihar ettiği belirtildi. Karadağ hükümeti, kişinin fırlattığı cismin "büyük ihtimalle bir el bombası olduğunu" kaydetti. Polisin sözkonusu saldırganın kimliği ve olayın arka planıyla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı. Saldırganla ilgili bir ize henüz rastlanmadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, "ABD Büyükelçiliği arazisine" saldırı düzenlediğini teyit etti. Sözcü, büyükelçilik çalışanlarının saldırganın kimliğini belirlemek için polisle sıkı bir işbirliği yürüttüğünü belirtti.

Büyükelçilik yerleşkesinin çevresi polis tarafından kapatıldı. AFP muhabiri, bölgede maddi bir zarar gözlemlemediğini aktardı. Büyükelçilik binası yakınlarındaki spor salonunda çalışan güvenlik görevlisi ise AFP'ye yaptığı açıklamada, önce arka arkaya iki patlama sesi duyduğunu, ardından da polisin hızlı bir biçimde bölgeye gelerek "bir adamın bedenini alıp götürdüğünü" söyledi.

Bağımsızlığını 2006'da kazanan Balkan ülkesi Karadağ'da 660 bin kişi yaşıyor. Karadağ, 2017'nin Haziran ayından bu yana NATO üyesi.

AFP/BÜ,BÖ

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