Karadağ’dan '3. Dünya Savaşı’nı Çıkarabilirler' Diyen Trump’a Barışçıl Mesaj

Başkan Donald Trump, Fox News kanalına verdiği söyleşide, NATO'yu bir kez daha eleştirdi.

Söyleşide Trump, NATO'nun varlığını tekrar sorgularken Karadağ halkının oldukça saldırgan olduğunu ve 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabileceklerini belirtti.

Söyleşi Pazartesi günü Trump'ın Helsinki'de Putin'le olan görüşmesi sonrasında yapıldı.

NATO’nun sorumlulukların ele alındığı söyleşiyi yapan gazeteci Tucker Carlson Trump'a “Karadağ saldırıya uğrarsa neden kendi oğlunun bu ülke için savaşmaya gitmesi gerektiğini sordu.

Trump da bu zorunluluğu sorguladığını belirtti ve Karadağ için "oldukça saldırgan insanların olduğu" "küçük bir ülke" yorumunda bulundu.

Trump sözlerine ,"Daha da saldırganlaşabilirler ve bir anda kendimizi 3. Dünya Savaşı'nda bulabiliriz" diyerek devam etti.

Trump 2017'de göreve geldiğinden beri NATO ittifakını sorguluyor, diğer ülke üyeleri eleştirmekten kaçınmıyor.

Karadağ'dan yanıt

Başkan Trump'ın bu yorumları üzerine Karadağ’dan , “barışa katkı yapan” bir toplum olduklarına dair bir açıklama geldi.