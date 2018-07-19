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Karadağ’dan '3. Dünya Savaşı’nı Çıkarabilirler' Diyen Trump’a Barışçıl Mesaj

19.07.2018 19:36 | Son Güncelleme

Trump’ın, “saldırgan insanların olduğu bir ülke” dediği ve yeni bir dünya savaşı çıkarabileceklerini söylediği Karadağlılar dünya barışına yaptıkları katkıları içeren mesajla yanıt verdi

Karadağ’dan '3. Dünya Savaşı’nı Çıkarabilirler' Diyen Trump’a Barışçıl Mesaj

Başkan Donald Trump, Fox News kanalına verdiği söyleşide, NATO'yu bir kez daha eleştirdi.

Söyleşide Trump, NATO'nun varlığını tekrar sorgularken Karadağ halkının oldukça saldırgan olduğunu ve 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabileceklerini belirtti.

Söyleşi Pazartesi günü Trump'ın Helsinki'de Putin'le olan görüşmesi sonrasında yapıldı.

NATO’nun sorumlulukların ele alındığı söyleşiyi yapan gazeteci Tucker Carlson Trump'a “Karadağ saldırıya uğrarsa neden kendi oğlunun bu ülke için savaşmaya gitmesi gerektiğini sordu.

Trump da bu zorunluluğu sorguladığını belirtti ve Karadağ için "oldukça saldırgan insanların olduğu" "küçük bir ülke" yorumunda bulundu.

Trump sözlerine ,"Daha da saldırganlaşabilirler ve bir anda kendimizi 3. Dünya Savaşı'nda bulabiliriz" diyerek devam etti.

Trump 2017'de göreve geldiğinden beri NATO ittifakını sorguluyor, diğer ülke üyeleri eleştirmekten kaçınmıyor.

Karadağ'dan yanıt

Başkan Trump'ın bu yorumları üzerine Karadağ’dan , “barışa katkı yapan” bir toplum olduklarına dair bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Karadağ, sadece Avrupa kıtasında değil tüm dünya çapında, Amerikan askerleriyle Afganistan'da barışa ve istikrara katkı sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Karadağ NATO'ya geçen yıl katılmıştı.

Balkan ülkesinin NATO'ya katılma kararına Rusya tepki göstermişti.

Karadağ Batı ülkeleriyle daha sıkı bağlar kurarken de Rusya ile ilişkileri gergin düzeyde.

Başkan Trump'ın Karadağ ile ilgili sözlerine rağmen Karadağ hükümeti demokrasiye olan bağlılıklarını ve Amerika ile olan daimi ilişkilerini korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

"Günümüz dünyasında ne kadar büyük ya da küçük olduğunuz değil, özgürlük, dayanışma ve demokrasiye verdiğiniz değeri ne kadar yücelttiğiniz önemli" denilen Karadağ açıklamasında bu açıdan bakılırsa Karadağ ve Amerika arasındaki ittifakın güçlü ve daimi olduğu da belirtildi.

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