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Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 23:30 | Son Güncelleme 4 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait EP-3E Aries II tipi keşif uçağına, Karadeniz üzerinde Rus jeti tarafından önleme yapıldığını bildirdi. ABD Avrupa Kuvvetleri Donanma Komutanlığı, 2 saat 40 dakika boyunca Karadeniz'de önleme yapıldığını belirtti.

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Rusya sınırına hızla yaklaşan bir uçak tespit edilmesinin ardından bölgeye en yakın üsten Su-27 tipi jetin havalandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, ABD'ye ait EP-3E Aries II tipi keşif uçağının, Rus jetinin havalanmasının ardından rotasını değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığı kaydedildi.

Rus savaş uçakları, geçen yılın kasım ayında da Karadeniz üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir ABD uçağı için havalanmıştı.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Avrupa Kuvvetleri Donanma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, EP-3 Aries tipi keşif uçağına, Karadeniz'de uluslararası hava sahasında uçarken bir Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Su-27'nin, EP-3 uçağına 5 fit mesafeye kadar yaklaşması ve EP-3'ün güzergahına girmesi ile EP-3'ün, S-27'nin kuyruk türbülansında uçmasına neden olduğu için bu temasın tehlikeli olduğunu değerlendirdik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, önlemenin 2 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

CNN'e konuşan üç yetkili, Rus jetinin uluslararası hava sahasında uçan Amerikan uçağına 1.5 metre yaklaştığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Karadeniz ABD Savunma Bakanlığı

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Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Okuyucu Yorumları 12 yorum
amerika savaş uçağının karadenizde ne işi var. gözdağı vermek gerekiyor bu abdye. rusları tebrik ediyorum. dünyanın her bölgesinde abdliler var. mynet yayınla bak. kafamı çok bozuyosun bu aralar.
bu abd'nin çemberi daralıyor.
birkaçgün önce "Cebelitarıktan bu tarafa geçemeyecekleri Günlerde gelecek" demiştik Allah ömür verirse,20-25 sene sonra "ben bunu 2018 de söylemiştim" diyeceğim ve bazıları yine gülecek ) Gülün bakalım Son gülen iyi güler
İşte gerçek ''İT'' dalaşı bunlarınki. dalaşın ulan, yeyin birbirinizi...
1.5 metre ne demek ! doğru olamaz..
elalemin uçakları bize show yapıyor..siz hala hükümeti destekleyin
abd nin karadenizin üzerinde ne işi var rus uçağı az bile yapmış gözlem ucagiymis yesinler gözlemini
İnandırıcılık uğruna danışıklı dövüşler. Ne için? Gerçeği gizlemek için. Peki, bu gerçek niçin gizlenir? Düz Dünya ve Su Gök, ...
Uluslar arası hava sahasında olması farketmez. O saha yolcu uçakları ve izinli uçuşlar içindir. Dünya hava sahasını kendinin sanan şımarık amerikaya güzel ders vermiş Ruslar.
ABD nin uçağı KARADENİZDE NE GEZİYO?
birgün Hak tecelli edecek ve mazlum insanların ahı çıkacak. ya şu abd nin tarihini incelersek, avrupadaki suçluların sığındığı bir kara parçası, tıpkı şimdilerde olduğu gibi. sonrasında bu kaçak suçlular kızılderili dedikleri asil yerli halkı soykırıma tabi tutarak devletleşmeye başlıyorlar. bu devletleşme esnasında oluşan devletçikler 1800 lü yıllarda savaşmaya başlıyor, tarihe abd iç savaşı olarak geçiyor, sonrasında birleşerek eyalet sistemi ile abd yi oluşturuyor. bunlardan daha ne beklenir. teferrüatlı yazmak isterdim ama mekan dar.
Ey Amerika sen kimsin ya
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