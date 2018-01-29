Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Rusya sınırına hızla yaklaşan bir uçak tespit edilmesinin ardından bölgeye en yakın üsten Su-27 tipi jetin havalandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, ABD'ye ait EP-3E Aries II tipi keşif uçağının, Rus jetinin havalanmasının ardından rotasını değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığı kaydedildi.

Rus savaş uçakları, geçen yılın kasım ayında da Karadeniz üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir ABD uçağı için havalanmıştı.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Avrupa Kuvvetleri Donanma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, EP-3 Aries tipi keşif uçağına, Karadeniz'de uluslararası hava sahasında uçarken bir Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Su-27'nin, EP-3 uçağına 5 fit mesafeye kadar yaklaşması ve EP-3'ün güzergahına girmesi ile EP-3'ün, S-27'nin kuyruk türbülansında uçmasına neden olduğu için bu temasın tehlikeli olduğunu değerlendirdik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, önlemenin 2 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

CNN'e konuşan üç yetkili, Rus jetinin uluslararası hava sahasında uçan Amerikan uçağına 1.5 metre yaklaştığını söyledi.