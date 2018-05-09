Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli

Kendisini "İslamcı değil Müslümanım" diye tanımlayan, 'din düşmanlığı' algısına yöneltilmediği sürece 'laiklikle' hiçbir sorununun olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, seçmene mesajlarını "Türkiye'de en büyük sorun kamplaşma, kutuplaşma. Adalete hukuka hiç güven kalmadı. Meclis saf dışı bırakılıyor. Kürt sorunu çok önemsiyoruz. Ülkede barış ve uzlaşma, güçlü ekonomi istiyoruz" başlıkları altında verdi.

Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gazetecilerle biraraya gelen Karamollaoğlu kampanya boyunca Twitter'ı etkin bir şekilde kullanmayı planladığını söyledi. "Değiştir" etiketiyle paylaşımlarda bulunacak Karamollaoğlu, kampanyanın ana sloganının da "Geleceğin için Değiştir" olacağını açıkladı.

"Anadilde eğitim" şart diyen Karamollaoğlu, en büyük hedefini "Türkiye'deki kutuplaştırmayı sonlandırmak" olarak açıkladı. Karamollaoğlu'na göre Türkiye'de adalet kurumunun baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçmenin karşısına "Geleceğin için değiştir" sloganıyla çıkacak. İlk mitingini memleketi Sivas'ta yapacak Karamollaoğlu, Diyarbakır'da da Kürt seçmenlerle buluşacak.

Karamollaoğlu, partisinin Kürt seçmenleri kucaklamaya, Kürt sorununa yakından eğilmeye kararlı olduğunu açıkladı. Kürt sorunuyla ilgili yaptıkları çalışmayı Diyarbakır'da açıklayacaklarını ve Kürt adaylara milletvekili listelerinde yer vereceklerini anlatan Karamollaoğlu HDP'nin yüzde 10'luk seçim barajını aşacağı yönünde güçlü bir kanaati olduğunu dile getirdi.

Karamollaoğlu "Yüzde 10 barajı HDP için değil bizim için konulmuştu. Bu yüzden CHP ve İYİ Parti ile ittifak yolu açıldı. HDP'ye karşı bir tavrımız yok. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok" diye konuştu.

Diyarbakır'da en çok anadilde eğitim konusunun tartışıldığını söyleyen Karamollaoğlu, Kürtçe eğitimi meşru bir hak gördüklerine vurgu yaptı.

Demirtaş'ı ziyaret

Karamollaoğlu, kendisinin de tıpkı CHP'li Muharrem İnce gibi HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edebileceğinin sinyalini verdi. Karamollaoğlu, "Demirtaş'ın aday olmasına engel yoksa fikirlerini topluma anlatması için tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir. İnşallah biz gitmeden o da çıkar, bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar. Demirtaş tahliye edilmeli" dedi.