Saadet Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, iktidara geldiklerinde hukuku egemen kılacaklarını açıkladı.

Yargının siyasallaştığını ve bunun da kamu vicdanını yaraladığını belirten Karamollaoğlu, "Saadet iktidarında herkes 'Ankara'da hakimler var' diyecek, iddia ve savunma işlevini yerine getiren savcılar ve avukatların konumları denk hale getirilecek" dedi.

Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde seçim beyannamesini açıklayan Karamollaoğlu, "Bu topraklar üzerinde parayı Lidyalılar icat etmiş, vergiyi Sümerler, verginin vergisini ise ülke olarak biz bulmuşuz" diye konuştu.

Karamollaoğlu, iktidar olmaları durumunda kadınlara 2-3 yıla kadar doğum izni verileceğini söyledi ve ekledi:

"Emeklilerimizin maaşlarına her yıl, refah payı adı altında o yılın büyüme oranı kadar zam yapılarak, ekonomik büyümeden kendilerine bir pay sağlanacaktır."

"Eğer bir yorgunluk varsa o metal kullanılamaz, eriteceksin"

Akşam İstanbul'a geçerek partisinin iftar programına katılan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'de "metal yorgunluğu" olduğuna dair söylemi hakkında ise şunları söyledi: