Karavanlar Amerikan Kültürünün Ayrılmaz Bir Parçası

Amerika'da ilk kez 1930'lu yıllarda popüler olmaya başlayan karavanlar, Amerikalılar'ın otomobil ve özgürlük sevdasının bir simgesi. Bugün 9 milyondan fazla karavan sahibi Amerikalı, mini konut olarak da tanımlanabilecek araçlarında hem seyahat edip tatil yapıyor, hem de konaklıyor.

Mary DeGuire Romagnoli, karavanının önünde şarkı söylüyor. Bu seyyar konutu geçen yıl satın alan Romagnoli, hayatından son derece memnun.

Mary DeGuire Romagnoli, ”Burası yatak odası, buraya perde astım. Bu da benim küçük mutfağım, iki kişi için yeterince yer var. Yemeklerimizi burada yapıyoruz. Küçük bir mikrodalga fırın ve buzdolabı var. Birkaç farklı enerji kaynağı kullanıyoruz, elektrik, tüp gaz ya da pil.” şeklinde konuşuyor.

Seyahat için ucuz bir seçenek olan karavan, Amerikan kültürünün ayrılmaz bir parçası. Dört kişilik bir aile için karavanla tatile çıkmanın maliyeti, geleneksel bir tatile oranla yüzde 60 daha az.

Mary DeGuire Romagnoli'ye göre, karavanlar küçük ve hafif. Sadece bin 270 kilo olduğu için standart bir otomobille rahatlıkla çekilebilir olduğu için kendisinin de bu nedenle karavan sahibi olduğunu söylüyor.