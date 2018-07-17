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Karavanlar Amerikan Kültürünün Ayrılmaz Bir Parçası

17.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Amerika'da ilk kez 1930'lu yıllarda popüler olmaya başlayan karavanlar, Amerikalılar'ın otomobil ve özgürlük sevdasının bir simgesi. Bugün 9 milyondan fazla karavan sahibi Amerikalı, mini konut olarak da tanımlanabilecek araçlarında hem seyahat edip tatil yapıyor, hem de konaklıyor

Karavanlar Amerikan Kültürünün Ayrılmaz Bir Parçası

Amerika'da ilk kez 1930'lu yıllarda popüler olmaya başlayan karavanlar, Amerikalılar'ın otomobil ve özgürlük sevdasının bir simgesi. Bugün 9 milyondan fazla karavan sahibi Amerikalı, mini konut olarak da tanımlanabilecek araçlarında hem seyahat edip tatil yapıyor, hem de konaklıyor.

Mary DeGuire Romagnoli, karavanının önünde şarkı söylüyor. Bu seyyar konutu geçen yıl satın alan Romagnoli, hayatından son derece memnun.

Mary DeGuire Romagnoli, ”Burası yatak odası, buraya perde astım. Bu da benim küçük mutfağım, iki kişi için yeterince yer var. Yemeklerimizi burada yapıyoruz. Küçük bir mikrodalga fırın ve buzdolabı var. Birkaç farklı enerji kaynağı kullanıyoruz, elektrik, tüp gaz ya da pil.” şeklinde konuşuyor.

Seyahat için ucuz bir seçenek olan karavan, Amerikan kültürünün ayrılmaz bir parçası. Dört kişilik bir aile için karavanla tatile çıkmanın maliyeti, geleneksel bir tatile oranla yüzde 60 daha az.

Mary DeGuire Romagnoli'ye göre, karavanlar küçük ve hafif. Sadece bin 270 kilo olduğu için standart bir otomobille rahatlıkla çekilebilir olduğu için kendisinin de bu nedenle karavan sahibi olduğunu söylüyor.

İki tür karavan var, biri otomobillerin arkasına takılıp çekilenler, diğeriyse daha çok otobüse benzeyenler. Minyatür konut işlevi gören karavanlar hem küçük hem de lükse kaçacak kadar geniş olabiliyor.

Bu karavanın ocağı, buzdolabı, sıcak suyu ve sekiz adet yatağı var.

Janet E. Breeden, karavanıyla istediği yere gidebildiğini söylüyor.

Karavanla seyahate çıkmak, sadece yaz aylarına mahsus değil. Birçok karavanın hem soğutma hem de ısıtma sistemi, bazılarında elektrikli şömine bile var. Bu nedenle kayak merkezlerinde bile bir hafta geçirmek mümkün.

Julie Bound, ”Karavanınızla istediğiniz yerde konaklayabilirsiniz, maliyeti çok daha düşük. Her hafta sonu kampa gidebiliriz. Sadece bir saat uzaklıktaki kamp bölgelerine gidip kaçamak yapıyoruz.” şeklinde konuşuyor.

Sürücü ehliyeti olan herkes karavan kullanabilir, bunun için özel ehliyet almak gerekmiyor. Bu büyük araçları kullanırken dikkat edilmesi gereken, küçük araçlara oranla daha fazla olan kör noktalar.

Kendi seyyar konutunuzda seyahat etmek, aslında hiç de ucuz değil. Karavan fiyatları 10 bin dolarla yarım milyon dolar arasında değişiyor.

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