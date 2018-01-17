Kardak açıklarında Türk ve Yunan tekneleri çarpıştı

Yunan donanması, Kardak kayalıkları yakınında bir Türk sahil güvenlik teknesiyle bir Yunan teknesinin çarpıştığını açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan donanma kaynakları kazanın "muhtemelen Türk teknesindeki bir hatadan kaynaklandığını” söyledi. Ajansa açıklama yapan askeri yetkili "Teknelerin bordaları birbirine temas etti. Hasar ve yaralanan yok. Kaza atlatıldı” dedi.

Kathimerini gazetesi konuyla ilgili internet sayfasında yer alan haberde, çarpışmaya taraf olan Yunan gemisinin Yunan donanmasına ait Nikiforos adlı gambot (küçük savaş gemisi) olduğunu yazdı. Haberde kazanın "Türk teknesinin tehlikeli bir manevra yaptığı sırada" meydana geldiği ifade edildi.

Kazanın meydana geldiği Kardak kayalıkları Bodrum'un 7 kilometre açığında bulunuyor. Kardak kayalıkları nedeniyle 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan savaşın eşiğine gelmişti. Kriz, Ocak 1996'da Figen Atak adlı Türk yük gemisinin Kardak kayalıklarında karaya oturmasıyla başlamıştı. Her iki ülke geminin kendi karasuları içerisinde olduğunu ileri sürmüş, Yunan donanmasının kayalıklardan birine asker çıkarması ve Yunan bayrağı dikmesiyle kriz büyümüştü. 31 Ocak 1996 günü Türk SAT komandoları diğer Kardak kayalığına çıkarak Türk bayrağı dikti. Kriz, ABD'nin araya girmesi ve her iki tarafa diplomatik baskı uygulamasıyla bayrakların indirilmesi ve askerlerin geri çekilmesiyle sona ermişti.

AFP/EC, BK

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