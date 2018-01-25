Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Rusya’nın Moskova bölgesinde 77 yaşındaki bir kadının yıllar önce ölen erkek ve kız kardeşini mumyalayıp dairesinde sakladığı ortaya çıktı.
Yetkililere 'mumya'ların 8-9 yıl önce ölen erkek ve kız kardeşleri olduğunu belirten yaşlı kadın, cenaze masraflarını ödeyecek parası olmadığını, bu nedenle de cesetleri evinde saklamaktan başka şansı olmadığını söyledi.
AKIL HASTANESİNE KALDIRILDI
Yaşlı kadının akıl hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.
Uzmanlarsa mumyalanan kişilerin ölüm nedeni ve tarihini belirlemeye yönelik incelemeler gerçekleştiriyor.
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