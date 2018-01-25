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Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 12:31 | Son Güncelleme 27 dakika önce

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova bölgesindeki Podolsk kasabasında tüyler ürpertici bir olayı açığa çıkardı. 77 yaşındaki bir kadının evinde battaniyeye sarılı iki mumya bulundu.

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Rusya’nın Moskova bölgesinde 77 yaşındaki bir kadının yıllar önce ölen erkek ve kız kardeşini mumyalayıp dairesinde sakladığı ortaya çıktı.

Yetkililere 'mumya'ların 8-9 yıl önce ölen erkek ve kız kardeşleri olduğunu belirten yaşlı kadın, cenaze masraflarını ödeyecek parası olmadığını, bu nedenle de cesetleri evinde saklamaktan başka şansı olmadığını söyledi.

AKIL HASTANESİNE KALDIRILDI

Yaşlı kadının akıl hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Uzmanlarsa mumyalanan kişilerin ölüm nedeni ve tarihini belirlemeye yönelik incelemeler gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya kardeş mumya kadın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
resimin haber ile ilgisi yok.ordaki şeyler her ne ise insan değil ve 2yerine 3 tane.böyle habercilikmi olur.
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