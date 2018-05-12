‘Kardeşlik Yürüyüşü’ Son Durağı Diyarbakır’a Ulaştı

28 gündür tek başına Diyarbakır’a doğru yürüyen Bekleviç, bugün sabah kent merkezine ulaştı. Bekleviç, Kayapınar ilçesinde bir grup Amedspor taraftarınca karşılandı. Kendisini karşılayanlarla birlikte fotoğraf çektiren Beklevic, buradan yürümeye devam etti.

Bekleviç’i çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi karşıladı. Ancak grubun hep birlikte yürümesine polis izin vermedi. Bunun üzerine Bekleviç tek başına yürümeye devam etti. Sur ilçesine doğru yürüyen Beklevic, yoğun yağmura rağmen yürüyüşüne ara vermedi. Boynuna Amedspor takımının atkısını takan Beklevic, güzergah üzerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bekleviç, yürüyüşünü Eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare’nin altında noktaladı. Burada kendisini karşılayanlarla birlikte bir basın açıklaması yapmak isteyen Bekleviç’e polis yine izin vermedi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekleviç, eylemini sorunsuz tamamlamak istediğini belirterek, “Biliyorsunuz bu gün 27. Gün, 1058 km’lik bir yolu içerisinde, şiddetsizlik vardı, eşitlik kardeşlik ve barış vardı. Bunun dışında bir talebiniz yoktu. Bu hiç bir siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun yürüyüşü değildi. İçinde barış olan, gönlünde barış olan herkesin yürüyüşü idi. Buraya kadar çok güzel geldik, bundan sonrada güzel bitirelim herhangi bir provokasyona müsaade etmeyelim. Burası Diyarbakır, kadim bir şehir, anlamlı bir şehir, dolayısıyla bunun hakkını verelim” dedi.

Bekleviç ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

