HABER

Kardinal Karl Lehmann hayatını kaybetti

11.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Alman Piskoposlar Konferansı'nın uzun süre başkanlığını üstlenen ve Almanya'nın önemli din adamlarından biri olan Kardinal Karl Lehmann yaşamını yitirdi.

Kardinal Karl Lehmann hayatını kaybetti

1987-2008 yılları arasında Alman Piskoposlar Konferansı 'nın başkanlığını yürütmüş olan Mainz eski piskoposu Karl Lehmann, 81 yaşında hayatını kaybetti. Lehmann Eylül 2017'de beyin kanaması geçirmişti. Lehmann 21 Mart'ta düzenlenecek törenle Mainz'da toprağa verilecek.

1962-1965 yılları arasında Vatikan Ruhani Meclisi üyeliği yapan Lehmann, kiliselerin toplumu kucaklayan ve insanların gereksinimlerine yanıtlar bulan kurumlar olması gerektiğini savunuyordu.

Lehmann Almanya'da yaşayan Müslümanlar hakkında yaptığı açıklamalarla tanınıyordu. 2004 yılında Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a konuşan Lehmann, "Müslümanlarla diyalogda yeri geldiğinde onlar açısından sıkıntı yaratabilecek bazı konuları dile getirmekten kaçınmamalı, yeri geldiğinde eleştirel bir duruş da sergilemeliyiz. Özellikle İslam'ın insan hakları ile çağdaş ve özgürlükçü devlet gibi konulara bakışı üzerinde durmaktan kaçınmamalıyız" diye konuşmuştu.

Lehmann birçok siyasetçi, sanatçı ve hâkimle de güçlü bir diyaloğa sahipti.

Lehmann'ın 70'inci doğum günü vesilesiyle kendisi hakkında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Siyasetçilerin Lehmann'ın kurduğu köprüler sayesinde farklı taraflarla diyalog içinde kalması çok önemli. Bu hem siyasete hem de insan olarak siyasetçilere iyi gelecektir" demişti.

Merkel, Lehmann'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada ise "Kardinal Lehmann'ın aramızdan ayrılışı beni çok üzdü. Uzun yıllar boyunca kendisiyle yaptığımız verimli sohbetleri ve karşılaşmalarımızı bugün derin bir minnetle anıyorum. Lehmann zekası ve din konusundaki bilgisiyle insanları kendine hayran bırakan ancak hiçbir zaman samimiyetini kaybetmeyen biriydi" dedi.

Christoph Strack

© Deutsche Welle Türkçe

Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz! Gezi Parkı’nda erkek öğrenciye taciz!
Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Türk uçağı İran’da düştü

Türk uçağı İran’da düştü

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İlginizi Çekebilir

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Akıl hastanesinde mide bulandıran olay!

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!

Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa’da Ulusal Cephe Ulusal Birlik Oluyor

Fransa’da Ulusal Cephe Ulusal Birlik Oluyor

Türkiye Kadın Meclisi toplandı

Türkiye Kadın Meclisi toplandı

Trump’tan Meksika Devlet Başkanı’na: ‘Deli Misin?’

Trump’tan Meksika Devlet Başkanı’na: ‘Deli Misin?’

Erdoğan: Afrin'e 4-5 kilometre kaldı

Erdoğan: Afrin'e 4-5 kilometre kaldı

Diyanet İşleri Başkanı: Kadına dönüş şiddet söylemi rahmet dini İslam'dan referans bulamaz

Diyanet İşleri Başkanı: Kadına dönüş şiddet söylemi rahmet dini İslam'dan referans bulamaz

Xi Jinping İçin Ömür Boyu Başkanlık Yolu Açıldı

Xi Jinping İçin Ömür Boyu Başkanlık Yolu Açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.