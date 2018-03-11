Kardinal Karl Lehmann hayatını kaybetti

1987-2008 yılları arasında Alman Piskoposlar Konferansı 'nın başkanlığını yürütmüş olan Mainz eski piskoposu Karl Lehmann, 81 yaşında hayatını kaybetti. Lehmann Eylül 2017'de beyin kanaması geçirmişti. Lehmann 21 Mart'ta düzenlenecek törenle Mainz'da toprağa verilecek.

1962-1965 yılları arasında Vatikan Ruhani Meclisi üyeliği yapan Lehmann, kiliselerin toplumu kucaklayan ve insanların gereksinimlerine yanıtlar bulan kurumlar olması gerektiğini savunuyordu.

Lehmann Almanya'da yaşayan Müslümanlar hakkında yaptığı açıklamalarla tanınıyordu. 2004 yılında Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a konuşan Lehmann, "Müslümanlarla diyalogda yeri geldiğinde onlar açısından sıkıntı yaratabilecek bazı konuları dile getirmekten kaçınmamalı, yeri geldiğinde eleştirel bir duruş da sergilemeliyiz. Özellikle İslam'ın insan hakları ile çağdaş ve özgürlükçü devlet gibi konulara bakışı üzerinde durmaktan kaçınmamalıyız" diye konuşmuştu.

Lehmann birçok siyasetçi, sanatçı ve hâkimle de güçlü bir diyaloğa sahipti.