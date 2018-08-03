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Karın ağrısıyla gittiği hastanede organları çalındı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 07:04 | Son Güncelleme

Bangladeş'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Arakanlı bir Müslüman gencin hastanede iç organları çalındı. Hastaneden gencin cenazesini alan ailesi ise olay karşısında şoke oldu.

Karın ağrısıyla gittiği hastanede organları çalındı!

Bangladeş’in Cox’s Bazar şehri Ukhia bölgesindeki Kutupalong Mülteci Kampı’nda karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan Arakanlı bir Müslüman gencin iç organları çalındı. Hastaneden cenazeyi alan aile bireyleri karşıladıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı.

Memleketleri Myanmar’da soykırıma uğrayan Arakanlı Müslümanlar, sığındıkları Bangladeş’te de zulme uğramaya devam ediyor. Karın ağrısı şikayetiyle akrabalarının çalıştığı UNICEF kliniğinde tedavi altına alınan Mohammad Zaber, doktorlar tarafından devlet hastanesine kaldırıldı. Hasta olarak gittiği hastaneden cenazesi çıkan gencin ailesi tabutu açınca büyük şok yaşadı. Hastanın üreme organı dahil tüm iç organlarının söküldüğünü gören aile, hastane ve doktordan şikayetçi oldu. Bölgedeki zulmün bitmesi için Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunuldu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş hastane arakan

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