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'Karınızı dövün' diyen Ugandalı milletvekiline terapi teklifi

13.03.2018 06:22 | Son Güncelleme

Uganda'da erkeklerin eşlerini dövmesini söyleyen milletvekili Onesimus Twinamasiko'ya ülkedeki kadınlar tepki gösterdi. Uganda kanalı NTV'ye konuşan Twinamasiko, "Erkek olarak karınızı disipline etmelisiniz, yola getirmek için bir şekilde dövmelisiniz" demişti.

Uganda'da erkeklerin eşlerini dövmesini söyleyen milletvekili Onesmus Twinamasiko'ya ülkedeki kadınlar tepki gösterdi.

Uganda kanalı NTV'ye konuşan Twinamasiko, "Erkek olarak karınızı disipline etmelisiniz, yola getirmek için bir şekilde dövmelisiniz" demişti.

BBC'ye konuşan Uganda'daki Ev İçi Şiddeti Önleme Merkezi Diana Kagere " Bay Twinamasiko tüm kadınlardan özür dilemeli" ifadelerini kullandı ve Twinamasiko'nun terapi görmesi gerektiğini belirtti.

Twinamasiko, bu açıklamasını Uganda Devlet Başkanı Toweri Museveni'nin Kadınlar Günü'ndeki "Eşlerini döven erkekler aptal ve korkaktır" sözleri üzerine yapmıştı.

Resmi verilere göre 15-49 yaş arası kadınların beşte birinden fazlası ev için veya cinsel şiddete uğruyor.

BBC'nin Focus on Africa programına konuşan Twinamasiko, tartışma yaratan sözleri hakkında şunları söyledi:

"Yaralayacak veya öldürecek türden bir dayağı kastetmiyorum. Ama bir tokat atmak yanlış olmaz. Çünkü düzene teşvik eder.

"Bir keresinde karım beni tokatlamıştı, benim için sorun yoktu çünkü oturup anlaşmazlığımızı çözdük. Bir keresinde de ben onu tokatlamıştım. Çünkü bana yanlış yapmıştı."

Twinamasiko'nun sözlerini yorumlayan Ev İçi Şiddeti Önleme Merkezi Diana Kagere, Twinamasiko ve eşine ilişki terapisi tavsiye etti:

"Çoğu erkek gururlarından ötürü yardım almaktan çekiniyor ama onları cesaretlendirmek ve terapiye yönlendirmek istiyoruz."

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