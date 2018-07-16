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'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 15:24 | Son Güncelleme

Eşini, kendisiyle cinsel organı küçük diye dalga geçtiği için öldürdüğünü öne süren kocaya 15 yıl hapis cezası verildi.

'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza

2 Temmuz'da İngiltere'de yaşanan olayda 49 yaşındaki adam 10 yıllık eşini penisiyle dalga geçtiği iddiasıyla 'kontrolünü kaybedip' öldürmüştü.

KARISINI EN YAKIN ARKADAŞININ KZIYLA BASTI

Kavga David Clark'ın eşi Melanie Clark'ı en yakın arkadaşının kızıyla lezbiyen iilişki yaşarken yakalamasıyla patlak vermişti

İngiltere'de yaşayan David Clark ve Güney Afrika doğumlu karısı Melanie 10 yıldır evliydi.

44 yaşındaki Melanie, David'in en yakın arkadaşının kızı Katie Bastians'la lezbiyen ilişki yaşadı.

Bunu öğrenen adam dört çocuk annesi eşini öldürdü!

10PM-EMB-Katie-Bastians

'PENİSİN KÜÇÜK' DEYİNCE KONTROLDEN ÇIKTI

İngiliz basını ömür boyu hapisle yargılanan David Clark'ın cinsel organının boyutuna takıntılı olduğunu açıkladı.

49 yaşındaki adam, mahkemedeki savunmasında karısını kendisini küçük düşürmekle suçladı.

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