'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza

2 Temmuz'da İngiltere'de yaşanan olayda 49 yaşındaki adam 10 yıllık eşini penisiyle dalga geçtiği iddiasıyla 'kontrolünü kaybedip' öldürmüştü.
KARISINI EN YAKIN ARKADAŞININ KZIYLA BASTI
Kavga David Clark'ın eşi Melanie Clark'ı en yakın arkadaşının kızıyla lezbiyen iilişki yaşarken yakalamasıyla patlak vermişti
İngiltere'de yaşayan David Clark ve Güney Afrika doğumlu karısı Melanie 10 yıldır evliydi.
44 yaşındaki Melanie, David'in en yakın arkadaşının kızı Katie Bastians'la lezbiyen ilişki yaşadı.
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'PENİSİN KÜÇÜK' DEYİNCE KONTROLDEN ÇIKTI
İngiliz basını ömür boyu hapisle yargılanan David Clark'ın cinsel organının boyutuna takıntılı olduğunu açıkladı.
49 yaşındaki adam, mahkemedeki savunmasında karısını kendisini küçük düşürmekle suçladı.
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