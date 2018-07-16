Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

İngiltere, Worcester’da yaşayan Andrew Arthur ve eşi Tracey Arthur 15 yıl boyunca birlikteydi. Mutlu bir şekilde başlayan evlilikleri, çiftin birbirinden gitgide kopması üzerine bir çıkmaza girdi.

Tracey kocasıyla arasının gerçekten neden soğuk olduğunu öğrendiğinde, aylarca bu durumla yaşamak zorunda kaldı. Zira Andrew bir başka kadınla birlikteydi. Hatta zaman içinde kadın çiftin evine taşınarak burada yaşamaya başlamıştı.

ALDATAN KOCA OLAYI YALANLADI

Andrew ise bu konuda, “Yüzde 90’ı bile doğru değil. 5 yıl önce onun da ilişkisi vardı, ben öğrenince bitirdiğini iddia etti. O sadece paragöz bir insan. Evet, sevgilim eve taşındı ama biz artık Tracey ile karı-koca gibi değildik.” dedi.

Tracey ise, “Hala bunu yaptığına inanamıyorum, ben öğrenene kadar aynı yastığa başımızı koyduk. Bana cehennemi yaşattı. Kim hala karısı evdeyken, ailesinin evine sevgilisini getirir ki?” dedi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Geçen sene 54 yaşındaki, Tracey kocasının onun aldattığından şüphelenmeye başladı. Ocak’ta Andrew boynunda morlukla eve geldi. Tracey, bunun bir aldatma işareti olduğunu düşünüp kocasıyla yüzleştiğinde, Andrew arkadaşlarıyla kavga ettiğini iddia etti.