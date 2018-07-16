HABER

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

İngiltere skandal aldatılma hikayesini konuşuyor.

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

İngiltere, Worcester’da yaşayan Andrew Arthur ve eşi Tracey Arthur 15 yıl boyunca birlikteydi. Mutlu bir şekilde başlayan evlilikleri, çiftin birbirinden gitgide kopması üzerine bir çıkmaza girdi.

Tracey kocasıyla arasının gerçekten neden soğuk olduğunu öğrendiğinde, aylarca bu durumla yaşamak zorunda kaldı. Zira Andrew bir başka kadınla birlikteydi. Hatta zaman içinde kadın çiftin evine taşınarak burada yaşamaya başlamıştı.

ALDATAN KOCA OLAYI YALANLADI

Andrew ise bu konuda, “Yüzde 90’ı bile doğru değil. 5 yıl önce onun da ilişkisi vardı, ben öğrenince bitirdiğini iddia etti. O sadece paragöz bir insan. Evet, sevgilim eve taşındı ama biz artık Tracey ile karı-koca gibi değildik.” dedi.

Tracey ise, “Hala bunu yaptığına inanamıyorum, ben öğrenene kadar aynı yastığa başımızı koyduk. Bana cehennemi yaşattı. Kim hala karısı evdeyken, ailesinin evine sevgilisini getirir ki?” dedi.

JS157319724

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Geçen sene 54 yaşındaki, Tracey kocasının onun aldattığından şüphelenmeye başladı. Ocak’ta Andrew boynunda morlukla eve geldi. Tracey, bunun bir aldatma işareti olduğunu düşünüp kocasıyla yüzleştiğinde, Andrew arkadaşlarıyla kavga ettiğini iddia etti.

Tracey, daha bir hafta geçmeden kocasının iPad’in de mesajlar buldu. Andrew, Tracey’i aldatıyordu.

Tracey bu konuda eşi ile yüzleşti. Andrew, “Asıl senin bir gizli ilişkin var. Beni suçlamaya kalkıştığına inanamıyorum. Evimi terk et!” dedi. Beraber yaşadıkları ev, Andrew’ün ailesine aitti; adam bunu kullanarak eşinin evden gitmesini istedi. Tracey gitmeyi reddetti.

Birkaç hafta sonra, Andrew’ün sevgilisi eve taşındı. Tracey, yan odaya taşınmak zorunda kaldı. Evden çıkabilmek için adliyede işe girdi.

Tracy-Arthur

ÜÇLÜ AYLARCA AYNI EVDE YAŞADI

Aylarca süren üçlünün birlikte yaşama durumu, Tracey için korkunç bir deneyimdi.

Odasından sadece işe gitmek için çıkan Tracey, çift ile yüzleşmek istemiyordu. Dışarıdan yemek alıp odasından yiyen Tracey, aylarca mutfağa giremedi.

Kendi evinin önüne bile park etmesine izin vermiyorlardı; “Ne zaman işten gelsem, park alanı onların araçları ile doluydu. Komşumun evinin önüne park etmek için izin istedim. Bu çok utanç vericiydi.”

YILLARCA KULLANDIKLARI YATAĞI KULLANDILAR

En kötüsü ise, kocası ve sevgilisinin yan odada, onların evlilik yatağında, beraber olmalarıydı. Tracey, “Seslerini duymamak için Ed Sheeren’ı son ses dinliyordum. Sürekli depresyondaydım. Bana tek iyi gelen müzik oydu.” dedi.

Aylar süren bu durumdan sonra, Tracey Arthur Nisan’da yeni bir eve taşındı ve boşanma davası açtı.

Şimdi Tracey’nin tek istediği, depresyonundan kurtulmak ve onu aldatan kocası Andrew Arthur’dan ayrılmak…

PARTNERKimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...Kimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...
Bu görüntüler olay oldu! Çete 13 yaşındaki savunmasız kızı öldüresiye dövdü!Bu görüntüler olay oldu! Çete 13 yaşındaki savunmasız kızı öldüresiye dövdü!
Almanlar Trump'ı Putin'den daha tehlikeli görüyorAlmanlar Trump'ı Putin'den daha tehlikeli görüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Worcester andrew arthur tracey arthur Ed Sheeran seks çığlık cinsel ilişki

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

İlginizi Çekebilir

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'den Ortadoğu'yu sarsacak hamle! Kritik gün bugün...

İsrail'den Ortadoğu'yu sarsacak hamle! Kritik gün bugün...

Bu görüntüler olay oldu! Çete 13 yaşındaki savunmasız kızı öldüresiye dövdü!

Bu görüntüler olay oldu! Çete 13 yaşındaki savunmasız kızı öldüresiye dövdü!

Trump bombayı patlattı: Yine adayım!

Trump bombayı patlattı: Yine adayım!

Suç örgütü polis köpeğinin başına para ödülü koydu

Suç örgütü polis köpeğinin başına para ödülü koydu

Trump'tan Avrupa Birliği'ne 'düşman' nitelemesi

Trump'tan Avrupa Birliği'ne 'düşman' nitelemesi

'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi!

'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.