Karl Marx trafik ışığı figürü oldu

Kırmızıda dur, yeşilde geç! Bu kuralın mucidi her ne kadar Karl Marx olmasa da Almanya'nın Trier kentinde trafik artık onun felsefesine göre işleyecek. Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe, 5 Mayıs 2018'de 200'üncü doğum yıldönümü kutlanacak olan Marx'ın silüetinin yansıdığı bir trafik ışığını törenle hizmete açtı.

Komünizmin rengi olarak kabul edilen kırmızı Karl Marx figürü, iki elini yana açmış vaziyette yayalara "Bekleyin” diyor. Yeşil Marx figürü ise koltuk altında bir kitapla yayalara bakarak yürüyor. Her ne kadar bu yönde bir ibare bulunmasa da kara kaplı kitap muhtemelen Karl Marx’ın ünlü eseri “Das Kapital”ı tasvir ediyor.

Sermaye aracı hâline geldi

Bu ilginç trafik ışığı, ünlü düşünürün 200’üncü doğum günü anısına tasarlandı. 5 Mayıs 1818 tarihinde Almanya’nın Trier kentinde doğan filozof, 17 yaşına kadar burada yaşadı. Ardından yüksek öğrenim için önce Bonn’a, ardından da Berlin’e gitti. Trier Belediyesi, düşünürün doğduğu evin yakınında Marx figürlü ikinci trafik ışığını da doğum gününde hizmete açmayı planlıyor.