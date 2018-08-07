Kasım'daki Ara Seçim Öncesi Trump İçin Önemli Sınav

Amerika’da Kasım ayında yapılacak ara seçime giden yolda önemli bir yarış daha var. Seçmenler ülke çapında beş eyalette yerel seçimde oy kullanacak. Bunların arasında en dikkatle izlenecek olanı ise Ohio’daki seçim. Eyaleti Kongre’de temsil edecek ismin belirleneceği bu özel seçimde, seçmenin oyunun rengi, ara seçim öncesi hem siyasi tablonun hem de Başkan Donald Trump’ın Kasım ayı öncesinde kendi partisi içindeki durumunun şekillenmesinde etkili olacak.

Ohio’daki seçim, Cumhuriyetçiler ve Demokratların, Kasım ayındaki ara seçim öncesinde, sandıkta son kez doğrudan mücadele ettiği bir seçim. Demokrat aday Danny O’Conner ve Cumhuriyetçi Troy Balderson arasında çok sıkı bir yarış söz konusu. Bu yarış, Temsilciler Meclisi’nin kontrolünun hangi partide olacağının belirleneceği ara seçimin bir provosı niteliğinde.

Balderson, Trump’a yakın deneyimli bir siyasetçi. 1983 yılından bu yana Cumhuriyetçilerin kazandığı bölgedeki yarışta rakibi 31 yaşındaki O’Conner. 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde bölgeyi Trump kazanmıştı. Cumhuriyetçi Balderson, bir ay önce yarışta önde görünüyordu. Ancak Manmouth Üniversitesi tarafından yapılan ankete göre, iki aday arasındaki yarış neredeyse başabaş gidiyor.