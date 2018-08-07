Kasım'daki Ara Seçim Öncesi Trump İçin Önemli Sınav

Amerika’da Kasım ayında yapılacak ara seçime giden yolda önemli bir yarış daha var. Seçmenler ülke çapında beş eyalette yerel seçimde oy kullanacak. Bunların arasında en dikkatle izlenecek olanı ise Ohio’daki seçim. Eyaleti Kongre’de temsil edecek ismin belirleneceği bu özel seçimde, seçmenin oyunun rengi, ara seçim öncesi hem siyasi tablonun hem de Başkan Donald Trump’ın Kasım ayı öncesinde kendi partisi içindeki durumunun şekillenmesinde etkili olacak.
Ohio’daki seçim, Cumhuriyetçiler ve Demokratların, Kasım ayındaki ara seçim öncesinde, sandıkta son kez doğrudan mücadele ettiği bir seçim. Demokrat aday Danny O’Conner ve Cumhuriyetçi Troy Balderson arasında çok sıkı bir yarış söz konusu. Bu yarış, Temsilciler Meclisi’nin kontrolünun hangi partide olacağının belirleneceği ara seçimin bir provosı niteliğinde.
Balderson, Trump’a yakın deneyimli bir siyasetçi. 1983 yılından bu yana Cumhuriyetçilerin kazandığı bölgedeki yarışta rakibi 31 yaşındaki O’Conner. 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde bölgeyi Trump kazanmıştı. Cumhuriyetçi Balderson, bir ay önce yarışta önde görünüyordu. Ancak Manmouth Üniversitesi tarafından yapılan ankete göre, iki aday arasındaki yarış neredeyse başabaş gidiyor.
Bölgede olası bir seçim hezimetinin önüne geçmek amacıyla, Trump geçtiğimiz Cumartesi günü Ohio’da Balderson’ın kampanya etkinliğine katılarak, Balderson’ın çok başarılı bir kongre üyesi olacağının mesajını verdi. Başkan Yardımcısı Mike Pence dahil olmak üzere Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimleri de Balderson’a destek için Ohio’daki kampanyaya katıldılar.
Ohio seçimlerinden zaferle çıkan isim, Cumhuriyetçi Pat Tiberi’den boşalan koltuğu dolduracak. Kasım ayındaki ara seçimlerde ise adaylar, Temsilciler Meclisi’nde 36 sandalye, Senatoda da 3 sandalye için yarışacak. Demokratların her iki kongre kanadında da çoğunluğu alması için Temsilciler Meclisi’nde 23, Senatoda da 2 sandalyeyi kazanması gerekiyor.
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