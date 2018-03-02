Katalan Lider Carles Puigdemont: 'Aday Olmayacağım'

Brüksel’de sürgünde politik yaşamını sürdüren ve Brüksel’den yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklayan Katalanya eski Yerel Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, sonunda havlu attı. Puigdemont, geçici olarak Yerel Hükümet (Generalite) başkanlığına adaylıktan vazgeçtiğini ve yerini halen hapiste olan ayrılıkçı hareketin liderlerinden, aday listesindeki ikinci isim Jordi Sanchez’e bıraktığını duyurdu.

Perşembe gecesi sosyal medyada yayınladığı bir video aracılığı ile kararını duyuran Puigdemont, "bir an evvel bir hükümetin kurulabilmesi için, geçici olarak adaylıktan çekildiğini," açıkladı. Puigdemont, bunun aktif politikadan çekildiği anlamına gelmediğini, politikaya aktif olarak devam edeceğini de belirtti.

Kararı hakkında Katalan Parlamento Başkanı Roger Torrent’i bilgilendirdiğini dile getiren Puigdemont, "Kendisi durumdan haberdar ve yerel hükümet başkanlığı için benim adaylığımı sunmayacak. Mevcut şartlar altında, yeni bir hükümetin mümkün olan en kısa sürede kurulabilmesi için tek yol bu," dedi.