Katalan Lider Carles Puigdemont: 'Aday Olmayacağım'

Brüksel’de sürgünde politik yaşamını sürdüren ve Brüksel’den yeniden başkanlığa aday olduğunu açıklayan Katalanya eski Yerel Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, sonunda havlu attı. Puigdemont, geçici olarak Yerel Hükümet (Generalite) başkanlığına adaylıktan vazgeçtiğini ve yerini halen hapiste olan ayrılıkçı hareketin liderlerinden, aday listesindeki ikinci isim Jordi Sanchez’e bıraktığını duyurdu.
Perşembe gecesi sosyal medyada yayınladığı bir video aracılığı ile kararını duyuran Puigdemont, "bir an evvel bir hükümetin kurulabilmesi için, geçici olarak adaylıktan çekildiğini," açıkladı. Puigdemont, bunun aktif politikadan çekildiği anlamına gelmediğini, politikaya aktif olarak devam edeceğini de belirtti.
Kararı hakkında Katalan Parlamento Başkanı Roger Torrent’i bilgilendirdiğini dile getiren Puigdemont, "Kendisi durumdan haberdar ve yerel hükümet başkanlığı için benim adaylığımı sunmayacak. Mevcut şartlar altında, yeni bir hükümetin mümkün olan en kısa sürede kurulabilmesi için tek yol bu," dedi.
"Bağımsızlık geri dönülmez bir hedef"
Katalan ve AB bayrağı önünde konuşan Puigdemont, İspanya hükümetini de eleştirerek, hükümetin ‘ayrılıkçı talepleri suç gibi sunmaya çalıştığını’ söyledi. Puigdemont, "Katalonya bağımsız bir cumhuriyet olma hakkını kazandı. Bu hedef artık geri dönülmez bir hedeftir ve bu yüzden ülkenin içinde ve dışında siyaset yapmaya devam edeceğiz," dedi. Katalan lider, "Politik soruna politik çözüm bulunması gerektiğini," söyledi ve uluslararası topluma yeniden arabuluculuk çağrısı yaptı.
İspanya Hükümeti hakkında suç duyurusu
İspanyol yargısının hakkındaki suçlamaları ve arama emri kararına karşı uluslararası avukatlardan oluşan bir grup avukat aracılığıyla, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komistesi nezdinde, "Bir halkın bağımsızlığını ilan etmesine, fikir ve politikaya katılma özgürlüğüne engel olma," iddiasıyla İspanyol Devleti aleyhinde suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.
Barselona’da 27 Ekim’de, yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Katalonya’nın bağımsızlığının ilan edilmesinden bu yana özerk bölge, Madrid hükümetinin vesayeti altına alındı. Yerel Hükümet Başkanı Puigdemont ve 4 arkadaşı, haklarında arama emri çıkarılmasının ardından Brüksel’e kaçtı. Carles Puigdemont, İspanya’ya adım atar atmaz tutuklanma ihtimaline rağmen adaylıkta ısrar edince, tek aday olarak sunuldu.
Neden geri adım attı?
Bugüne kadar yerel hükümet Generalite’nin başkanlığına aday olma konusunda kesin kararlılığını sürdüren Puigdemont, gerekirse hükümeti Brüksel’den yönetebileceğini açıklamıştı. Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, Puigdemont’un şahsen yemin etmeden aday olamayacağını kararlaştırınca, Katalan Parlamentosu’nun Cumhuriyetçi Sol Partili (ERC) Başkanı Roger Torrent, 30 Ocak’ta yapılması beklenen seçimleri ileri bir tarihe erteledi.
Parlamento’nun da tıkandığını gören Puigdemont, ERC ve kendi partisinin de baskısıyla sonunda geri adım atmayı kabul etti. Ancak karşılığında Parlamento’dan kendisinin meşruluğunu kabul eden bir kararın çıkmasını ve özerk bölge yönetiminde söz sahibi olmayı istedi. Perşembe günü Katalan Parlamentosu "Puigdmont’un yasal ve meşru olmayan bir yolla adaylığının reddedilmesini kınayan ve Puigdemont’a destek veren," bir karar aldı.
Jordi Sanchez çözüm olur mu ?
Bu kararın ardından aynı akşam adaylıktan çekildiğini açıklayan Puigdemont, böylece Madrid hükümetinin Katalonya’ya el koyma gerekçelerine son verdiğini dile getirdi. Ancak yerine seçtiği, cezaevindeki Jordi Sanchez’in adaylığı da süreci kolaylaştırmayacak. Sanchez’in yemin edebilmek ve adaylığını açıklayabilmek için hakimden « çıkış izni » istemesi gerekiyor. Ancak parlamento oturumuna katılmak için daha önce yaptığı izin başvuruları mahkeme tarafından reddedilmişti.
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