HABER

Katalan lider Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı

25.03.2018 15:05 | Son Güncelleme

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya-Danimarka sınırını geçtikten sonra Alman polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Katalan lider Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı

Katalan lider Carles Puigdemont'un Pazar günü Almanya-Danimarka sınırı üzerinden ülkeye girmesinin ardından Alman polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Gelişmeyi eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un avukatı Jaume Alonso-Cuevillas ve Schleswig-Holstein eyaletinin emniyet teşkilatı duyurdu. Puigdemont'un tam olarak nerede gözaltında tutulduğuna dair bir bilgi vermeyen avukat Alonso-Cuevillas, Katalan liderin Finlandiya'dan Belçika'ya dönerken gözaltına alındığını açıkladı.

Cuma günü İspanya Yüksek Mahkemesi, Puigdemont'un da aralarında bulunduğu 13 Katalan lider hakkında uluslararası tutuklama emri vermişti. "Ayaklanma" suçundan yargılanacak 13 liderin 25 yıla kadar hapis cezası almaları sözkonusu.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de bir bağımsızlık referandumu düzenlenmiş ve özerk Katalan parlamentosu 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. İspanya hükümeti de aynı gün Katalan parlamentosunu feshetmiş ve eyalette 21 Aralık'ta erken seçime gidilmişti. Erken seçimleri bağımsızlık yanlısı partilerin oluşturduğu birlik kazanmıştı.

Puigdemont ve eski dört Katalan bakan, Madrid hükümeti tarafından görevden alındıktan sonra Belçika'ya gitmişlerdi.

rtr/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!

Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!

Son dakika! Katalan lider Carles Puigdemont gözaltına alındı!

Son dakika! Katalan lider Carles Puigdemont gözaltına alındı!

Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu

Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu

Time yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

Time yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması

Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.