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Katalan Liderden İspanya'ya Diyalog Çağrısı

07.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

Almanya’a 10 gün gözaltında tutulduktan sonra Cuma günü serbest bırakılan Katalonya Özerk Yönetimi eski başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık talebi konusunda İspanyol hükümetinin karşılıklı saygıya dayalı ve demokratik müzakere yapması gerektiğini söyledi

Katalan Liderden İspanya'ya Diyalog Çağrısı

Almanya’a 10 gün gözaltında tutulduktan sonra Cuma günü serbest bırakılan Katalonya Özerk Yönetimi eski başkanı Carles Puigdemont, bugün Berlin’de bir basın toplantısı düzenledi.

Katalonya'nın bağımsızlık talebi konusunda İspanyol hükümetini diyaloğa davet eden Puigdemont, hükümetin karşılıklı saygıya dayalı ve demokratik müzakere yapması gerektiğini savundu.

Uluslararası arabulucuların iki tarafı bir araya getirebileceğini savunan Carles Puigdemont, Katalanların da ödün vermeye hazır olduğunu ve bağımsızlığın tek alternatif şeklinde görülmediğini söyledi.

“Eski reçetelerin bir çözüm getirmediğini her iki taraf da görmek zorunda. Masaya otururken, şimdiye dek savunulan tüm pozisyonların gözden geçirilmesi gerekebilir” diyen Katalan siyasetçi, hakkındaki hukuki süreç sonuçlanana kadar Berlin'de kalacağını da açıkladı.

Puigdemont, Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin kendisiyle ilgili nihai kararını vermesinin ardından Belçika'ya geri dönerek ‘bağımsızlık mücadelesini’ buradan sürdürmek istediğini de ifade etti. Puigdemont’un İspanya’ya iadesi ile ilgili kararın en geç Mayıs ayı sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

Bu arada İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Puigdemont’un şartlı olarak tahliye edilmesini ve bundan sonraki süreçte alınacak her kararı saygıyla karşılayarak, kabul edeceklerini bildirdi.

Rajoy’un Sevilla kentinde yaptığı bir konuşmada, ''Ben her zaman hukuki kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini söyledim ve savundum. Bunu bugün de tekrarlıyorum'' dediği öğrenildi.

Katalonya Özerk Yönetimi’nin Ekim ayı başında yapılan referandumun ardından bağımsızlık ilan etmesi üzerine İspanya yargısı Puigdemont hakkında soruşturma başlatmış ve tutuklama kararı çıkarmıştı.

Bunun üzerine ülkeyi terk eden ve Belçika’da yaşamaya başlayan 55 yaşındaki Puigdemont, İspanyol Yüksek Mahkemesi’nin iade istemiyle Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmasından hemen sonra, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Schleswig-Holstein eyaletindeki Neumünster Cezaevi'ne gönderilmişti.

Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi sürpriz bir kararla, Perşembe akşamı Puigdemont’un şartlı tahliyesine hükmetmişti. Mahkeme, İspanyol Yüksek Mahkemesi’nin isyan suçlamasının şiddet içermediği için iade için kabul edilemeyeceğini ifade ederken, yolsuzluk suçlamasının ise iade için geçerli olabileceğini, ancak tutukluluk halinin sürmesine neden olmadığını belirtti. AB çapında bağlayıcı olan karar göre, Almanya'dan iade edilmesi halinde Puigdemont İspanya'da sadece yolsuzluk suçlamasıyla yargılanabilecek.

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