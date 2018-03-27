Katalan Liderin Almanya’da Gözaltına Alınması Protesto Edildi

Almanya ceza hukuku, Puigdemont’un daha önce bulunduğu Belçika hukukundan farklı olarak başkaldırmayı da düzenliyor. Katalan lidere yöneltilen bu suçlama Almanya’da Cumhuriyet’in varlığını ya da anayasal düzenini güç kullanarak ya da güç kullanma tehdidiyle yıkma girişiminde bulunanlara hapis cezası öngörüyor.

Puigdemont’un gözaltına alındığı Schleswig Holstein eyaleti başsavcılığı kararın Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından verileceğini, ancak Paskalya tatili nedeniyle kararın bu hafta alınmasının gerçekçi olmadığını açıkladı.

Katalan liderin İspanya’ya iadesiyle ilgili Almanya’nın kararı ise gelecek haftadan önce belli olmayacak.

Barcelona’nın merkezindeki bazı yollar ve sokaklara da gösteriler nedeniyle araç giremedi.

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunu, doğuya bağlayan anayolun, Fransa sınırı yakındaki Figueres’te protestocularca kapatıldığını açıkladı. Protestocular ayrıca Tarragona ve Valencia şehirlerini birbirine bağlayan yolda da trafiği durdurdu.

Katalonya Özerk Yönetimi eski başkanı Carles Puigdemont’un Almanya’da gözaltına alınması sonrasında destekçileri Barcelona’da sokağa döküldü. Bazı anayolları ve sokakları kapatan göstericiler, trafiği felç etti.

İspanya hükümeti, Carles Puigdemont’un kaderinin Alman yargısının elinde olduğunu bildirdi. Hükümet sözcüsü Bakan Inigo Mendez de Vigo, iadenin yapılacağına güveninin tam olduğunu zira Puigdemont’un sadece siyasi fikirleri nedeniyle gözaltına alınmadığını söyledi. De Vigo, “Bu sadece İspanya’nın sorunu değildir” dedi.

Puigdemont hükümetinin geçen Ekim ayında bağımsızlık referandumu düzenlemesi, hiçbir ülke tarafından tanınmamış ve İspanya hükümeti yönetime el koymuştu.

Ayrılıkçı Katalan lider, bunun üzerine Belçika’ya kaçmıştı.

İspanya’da Yüksek Mahkeme hakimi Cuma günü Puigdemont’un uluslararası yakalama kararını Finlandiya’yı ziyareti sırasında yeniden etkin hale getirmişti. Kaçak durumdaki 5 diğer Katalan lider için de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Puigdemont’un İspanya’nın siyasi haklarını ihlal ettiği şikayetini kayda geçirdi. Destekçilerinin memnuniyetle karşıladığı karara, İspanya hükümetinin yanıt vermesi için altı ayı var.