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Katalan liderler hakkındaki uluslararası yakalama kararı protesto edildi

24.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

İspanya Yüksek Mahkemesi 25 Katalan lider hakkında isyan çıkarma, görevi kötüye kullanma ve itaatsizlik suçlarından uluslararası yakalama kararı çıkardı. Barselona'da toplanan kalabalık kararı protesto etti.

Katalan liderler hakkındaki uluslararası yakalama kararı protesto edildi

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ayrılıkçı Katalan liderler hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmasını Cuma gecesi protesto eden kalabalığa polis müdahale etti.

Mahkeme, 25 Katalan liderin isyan çıkarma, görevini kötüye kullanma ve devlete itaatsizlik etme suçlarından yargılanmaları gerektiğine hükmetti.

Katalan siyasetçiler suçlu bulunursa 30 yıla kadar hapisle cezalandırılabilirler.

Barselona'da göstericileri federal binalardan uzak tutmak isteyen polisin coplu müdahalesinde 20'den fazla kişi yaralandı.

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Özerk Bölgesi'nde geçen Ekim ayında düzenlenen referandumla ilgili beş Katalan liderin daha kefaletsiz gözaltına alınmalarına ve tutuklu yargılanmalarına hükmetti.

Haklarında tutuklama kararı çıkarılanlardan biri Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull. Diğer isimlerden bazıları ülke dışında sürgünde, bazıları ise gözaltında.

Cuma günkü gösteriler mahkeme kararından önce bir grup ayrılıkçı tarafından düzenlendi.

Kalabalık, mahkeme kararından sonra Barselona'da hükümet binalarına doğru yürümek isteyince polis müdahale etti.

Ellerinde bayraklar taşıyan göstericiler bağımsızlık sloganları attı, bazıları Yüksek Mahkeme yargıcı ile Kral Felipe'nin fotoğraflarını yaktı.

Şehrin merkezi Katalonya Meydanı'ndaki gösteride ise olay çıkmadı.

Carme Sala adlı gösterici "İspanya'dan ayrılmak isteyen iki milyon kişi var, hepimizi hapse atamazlar" dedi.

Katalan televizyon kanalı, Vic ve Tarragona'daki gösterilerden de görüntüler geçti.

Yüksek Mahkeme'nin Cuma günkü kararıyla, Katalan bağımsızlık hareketi büyük darbe almış oldu. Zira Katalanların tüm lider kadrosunu artık yasal bir mücadele bekliyor.

Katalonya'da 25 ayrılıkçı da tahrik, isyan, görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. Siyasetçiler tüm suçlamaları reddediyor.

Cuma günü Yüksek Mahkeme'nin gözaltında tutulmaları hükmüne vardığı siyasetçiler, Katalan hükümeti sözcüsü ve başkanlık adayı Jordi Turull, Katalonya Özerk Yönetimi eski Kalkınma Bakanı Josep Rull, eski Katalan Meclis Başkanı Carme Forcadell, Katalonya Özerk Yönetimi eski Dışişleri Bakanı Raul Romeva, eski Katalan Çalışma Bakanı Dolors Bassa.

Beş siyasetçi de yasaklanan referandum sonrası gözaltına alınmış, geçen sene tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme Hâkimi Pablo Llarena, 70 sayfalık kararında siyasetçilerin ülkeden kaçma ihtimalleri olduğu gerekçesiyle cezaevinde tutulmaları gerektiği hükmüne vardı. Hakim, duruşma tarihlerini belirlemedi.

Cuma günkü duruşmaya gitmeyen ayrılıkçı Esquerra Republicana Partisi Başkan Yardımcısı Marta Rovira hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İspanya medyası Rovira'nın İsviçre'ye gittiğini bildiriyor. İspanya basınına mektup yazan Rovira, "Sürgün zor bir yol olacak ama siyasi sesimi duyurabilmemin tek yolu bu. Çok yaşa Katalan Cumhuriyeti!" mesajı verdi.

Hakim Jlarena, aralarında Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da bulunduğu altı siyasetçi hakkındaki Avrupa genelinde yakalama kararını da yeniledi. Puigdemont, Belçika'da sürgünde bulunuyor.

Katalan liderler hakkındaki uluslararası yakalama kararı protesto edildi

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