Katalanlar Yeni Liderlerini Belirledi

İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da yerel meclis, özerk bölgenin yeni lideri olarak ayrılık yanlısı Quim Torra’yı seçti.

Önde gelen ayrılıkçı sivil toplum gruplarının liderliğini yapan Torra, bölgenin sürgündeki eski başkanı Carles Puigdemont liderliğinde bağımsız Katalan Cumhuriyeti için çalışacağına söz verdi.

Almanya’da bulunan eski Katalan lider Puigdemont İspanya’ya teslim edilmemek için mücadele ediyor. Puigdemont, İspanya’da kamu kaynaklarını harcamak, isyan çıkartmak ve ülkeyi bölmekle suçlanıyor.

Torra hafta sonunda 135 sandalyeli Katalan Meclisi’nde tam çoğunluğu elde edememesinin ardından ikinci turda 65’e karşı 66 oyla seçildi.

Torra seçilmesinin ardından yeni hükümetinin hedeflerinden birinin Puigdemont’un Katalonya’nın yasal başkanı olarak görevine geri dönmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Torra sürgünde bir konsey oluşturulması ve yeni Katalan Cumhuriyeti’nin anayasası için kurucu meclis kurulması sözünü verdi.

Katalonya’da ayrılıkçı hareket son yılların en büyük siyasi krizine neden olmuştu.

Eski lider Puigdemont, Ekim ayında yapılan bağımsızlık referandumunun ardından İspanya’dan tek taraflı bağımsızlık ilan etmeye girişmişti.

Merkezi hükümet, duruma müdahale etmiş, kabinenin bazı üyeleri ve Puigdemont yurt dışına kaçmıştı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Torra’nın Katalan Meclisi’ndeki konuşmasından memnun olmadığını ancak Torra ile ilgili yargıya Torra’nın eylemlerine göre varacağını söyledi.

