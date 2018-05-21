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Katalanlar’ın Yeni Lideri de Madrid’i Öfkelendirdi

21.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

Özerk Katalonya bölgesinin yeni seçilen lideri Quim Torra, hapisteki bağımsızlık yanlısı liderlerin serbest bırakılmasını ve kendi kabinesine katılmalarında ısrarcı görünüyor

Katalanlar’ın Yeni Lideri de Madrid’i Öfkelendirdi

İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’nın yeni seçilen lideri Quim Torra, merkezi hükümetle yaşanan ayrılıkta geri adım atacağa benzemiyor. Torra hapisteki milletvekillerinin bağımsızlık yanlısı hükümetine katılmaları konusunda ısrar ediyor.

Torra, gözaltında dava duruşmalarını bekleyen ayrılıkçı liderlerden Jordi Turull ve Josep Rull’ın yeni hükümette bakan olmalarının mümkün olduğunu söyledi ve bu isimlerin serbest bırakılmasını talep etti. Torra her iki siyasetçiyi de kaldıkları hapishanede ziyaret etti.

Ancak İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya’ya bağımsızlık vermeyeceğini ve adli soruşturma altındaki hiç kimsenin yerel hükümette yer almasına müsaade etmeyeceğini söylüyor.

Torra, Belçika’ya sığınan ayrılıkçı liderler Antoni Comin ve Lluis Puig’in de kabinesinde yer almasını istiyor.

Torra’nın istediği dört kişi de Başbakan Rajoy tarafından feshedilen eski Katalonya hükümetinin bakanlarından. Eski hükümet Ekim ayında bağımsızlık ilan etmişti. Merkezi İspanya hükümetiyse bu hamleyi yasadışı olarak değerlendirmiş, çok sayıda hükümet üyesini hapse atmıştı.

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