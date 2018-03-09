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Katalonya Başkan Adayına Anayasa Mahkemesi’nden Engel

09.03.2018 22:00 | Son Güncelleme

İspanya Anayasa Mahkemesi, tutuklu bulunan ayrılıkçı lider Jordi Sanchez’in, Katalonya Bölge Meclisi’ndeki başkanlık oylamasına katılma talebini reddetti. Meclis oylamasında, başkan seçilip-seçilmeyeceğine karar verilecek

Katalonya Başkan Adayına Anayasa Mahkemesi’nden Engel

İspanya Anayasa Mahkemesi, tutuklu bulunan ayrılıkçı lider Jordi Sanchez’in, Katalonya Bölge Meclisi’ndeki başkanlık oylamasına katılma talebini reddetti.

Yargıç Pablo Llarena, kararına gerekçe olarak Sanchez’in tutuklanmasına neden olan suçları tekrar etme riski olmasını gösterdi. Llarena, ayrılıkçı Katalan liderin, kefaletsiz gözaltında tutulmasına hükmetti.

Geçen Ekim ayından bu yana Madrid yakınlarında bir cezaevinde tutulan Jordi Sanchez, Aralık ayında bölge meclisine seçilmişti. Yargıç Llarena, mahkemenin yasakladığı Katalan bağımsızlık referandumunun engellenmesine karşı protestoları düzenleyip-düzenlemediğini araştırıyor.

Jordi’nin katılmayı talep ettiği meclis oylamasında, başkan seçilip-seçilmeyeceğine karar verilecek. İspanya hükümeti ise resmi olarak suçlanan ve oturumda bulunup oy kullanamayan hiçbir kişinin Katalonya meclisine seçilemeyeceğini savunuyor. Barcelona’daki oturumda Sanchez’in yeterli oya ulaşıp ulaşamayacağı da belirsiz.

Belçika’da sürgünde olan Katalonya’nın eski lideri Carles Puigdemont, aday olmayacağını açıklamış ve yerine geçmesi için Jordi Sanchez’i aday göstermişti.

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