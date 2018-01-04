Katalonya Eski Başkan Yardımcısı Junqueras’ın Tahliye Talebi Görüşülüyor

Madrid'de Yüksek Mahkeme, Katalonya'nın eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'ın temyiz davası başladı.
Hakkındaki devlete karşı isyan, halkı kışkırtma ve kamu malını kötüye kullanma gibi suçlamaların resmileşmesini beklerken gözaltında tutulan Oriol Junqueras tahliyesini talep ediyor.
Temyiz davasında kararı üç Anayasa Mahkemesi yargıcı verecek. Yargıçların kefaletle serbest bırakması halinde Junqueras Katalonya'nın yeni lideri olabilir.
Junqueras'ın avukatı Andreu Van den Eynde, üç kişilik heyet önünde ifade veren müvekkilinin Katalonya konusunda İspanya ile müzakereler ve karşılıklı diyalog için hazır olduğunu söylediğini aktardı.
Avukat Van den Eynde "Müvekkilim kendisine oy veren insanları temsil edebilmek ve siyasi olgunluk gerektiren bu durumu idare edebilmek için özgür kalmayı talep etti” diye konuştu.
Savcı ise, başka suçlar işleme riski olduğu gerekçesiyle Junqueras'ın tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğini savundu.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan Meclisi'nde bağımsızlık oylaması yapılmasının ardından meclisi feshetmiş, özerk yönetim başkanı ve kabinesini görevden almıştı. Rajoy'un talebiyle 21 Aralık'ta erken seçime gidilmişti. Ancak seçim sonucu Rajoy'un beklediği gibi olmamış, bağımsızlık yanlısı partiler parlamentodaki sandalyelerin büyük çoğunluğunu almıştı.
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