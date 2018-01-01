HABER

Katalonya krizinin faturası ağır oldu

01.01.2018 18:55 | Son Güncelleme 6 saat önce

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos Katalonya ile yaşanan siyasi krizin ülkeye maliyetinin yaklaşık bir milyar euro olduğunu söyledi.

İspanya ile Katalonya Özerk Yönetimi arasında bağımsızlık referandumuyla başlayan siyasi gerginlik geçen yıla damgasını vurdu. İspanyol hükümeti Katalonya krizinin ülke ekonomisine zarar verdiğini açıkladı. İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, Cadena Ser Radyosu'na verdiği demeçte, krizin maliyetinin yaklaşık bir milyar euro olduğunu söyleyerek, İspanya ekonomisinin geçen yıl son çeyrekte büyümesinin yavaşladığını söyledi. Ekonomi Bakanı büyümedeki yavaşlamanın nedeninin Madrid yönetiminin Katalonya bölgesel hükümetini görevden almasıyla oluşan güvensizlik, endişe ve güven kaybı olduğunu belirtti. Bakana göre Katalonya İspanya'daki ekonomik canlanma motoru üzerinde ağır bir yük oluşturdu.

3 binden fazla firma Katalonya'yı terketti

Katalonya'nın geleceği konusundaki belirsizlik nedeniyle 3 bin 100 firma merkezlerini Katalonya'dan İspanya'nın kuzeydoğusuna taşıma kararı aldı. Katalonya uzun yıllardan beri İspanya gayri safi yurtiçi hasılasının beşte birini oluşturuyor.

Katalonya Özerk Yönetimi Madrid'in yasaklamasına rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu düzenlemiş ve referandumdan yüzde 90 oranında bağımsızlığa destek oyu çıkmıştı. İspanya Anayasa Mahkemesi'nin "yasa dışı" ilan ettiği referanduma katılım oranı yüzde 43 oranındaydı.

Katalonya krizi ülkenin uzun yıllardan bu yana yaşadığı en ağır siyasi kriz olarak nitelendiriliyor. Katalonya Parlamentosu referandumun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, İspanya Parlamentosu bunun üzerine Anayasa'nın 155'inci maddesini işletme kararı alarak Katalan Parlamentosu ve hükümetini feshetmişti.

Bağımsızlık yanlıları mutlak çoğunluğa sahip

Katalonya'da 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde bağımsızlık yanlıları yine parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip oldu. İspanya Yüksek Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkarttığı eski Başbakan Puigdemont ve dört eski bakan Ekim sonundan bu yana Brüksel'de bulunuyor. İspanya Yüksek Mahkemesi Aralık ayında beş siyasetçi hakkındaki Avrupa çapındaki yakalama kararını geri çekmiş, ancak Katalan siyasetçiler hakkında İspanya'da çıkartılan yakalama kararının ise geçerliliğini koruduğunu duyurmuştu. Katalonya eski Başbakanı Carles Puigdemont yaptığı açıklamada, hükümetinin yeniden göreve gelmesini talep ederek, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a yeniden siyasi müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

AFP, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla

Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.