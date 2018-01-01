Katalonya krizinin faturası ağır oldu

İspanya ile Katalonya Özerk Yönetimi arasında bağımsızlık referandumuyla başlayan siyasi gerginlik geçen yıla damgasını vurdu. İspanyol hükümeti Katalonya krizinin ülke ekonomisine zarar verdiğini açıkladı. İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, Cadena Ser Radyosu'na verdiği demeçte, krizin maliyetinin yaklaşık bir milyar euro olduğunu söyleyerek, İspanya ekonomisinin geçen yıl son çeyrekte büyümesinin yavaşladığını söyledi. Ekonomi Bakanı büyümedeki yavaşlamanın nedeninin Madrid yönetiminin Katalonya bölgesel hükümetini görevden almasıyla oluşan güvensizlik, endişe ve güven kaybı olduğunu belirtti. Bakana göre Katalonya İspanya'daki ekonomik canlanma motoru üzerinde ağır bir yük oluşturdu.

3 binden fazla firma Katalonya'yı terketti

Katalonya'nın geleceği konusundaki belirsizlik nedeniyle 3 bin 100 firma merkezlerini Katalonya'dan İspanya'nın kuzeydoğusuna taşıma kararı aldı. Katalonya uzun yıllardan beri İspanya gayri safi yurtiçi hasılasının beşte birini oluşturuyor.

Katalonya Özerk Yönetimi Madrid'in yasaklamasına rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu düzenlemiş ve referandumdan yüzde 90 oranında bağımsızlığa destek oyu çıkmıştı. İspanya Anayasa Mahkemesi'nin "yasa dışı" ilan ettiği referanduma katılım oranı yüzde 43 oranındaydı.