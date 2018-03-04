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Katalonya’da Birlik Yanlısı Gösteri

04.03.2018 20:39 | Son Güncelleme

İspanya’nın Katalonya bölgesinde Barcelona kentinde binlerce kişi birlik yanlısı gösteride biraraya geldi

Katalonya’da Birlik Yanlısı Gösteri

İspanya’nın Katalonya bölgesinde Barcelona kentinde binlerce kişi birlik yanlısı gösteride biraraya geldi.

‘Şaka bitti, çok yaşa Tabarnia’ sloganları atan 15 bin kişi İspanya bayrakları taşıdı.

Grup ayrıca, ‘Barcelona Katalan değil’ yönünde sloganlar da attı.

Katalonya bölgesi İspanya’dan Eylül ayında ayrılmaya çalışmış, bağımsızlığını ilan etmiş ancak bölgeyi tanıyan ülke olmamıştı.

Gelişmelerin ardından İspanya hükümeti Katalonya’nın statüsünü değiştirmişti. Aralık ayında yapılan seçimlerde bağımsızlık yanlısı partiler az farkla da olsa çoğunluğu elde etmişti.

Katalonya’nın eski lideri Carles Puigdemont Brüksel’de sürgünde yaşıyor, bağımsızlık yanlısı diğer bazı önde gelen isimler ise cezaevinde bulunuyor.

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