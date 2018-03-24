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Katalonya'da tansiyon yükseliyor

24.03.2018 14:44 | Son Güncelleme

Katalonya özerk yönetiminden önde gelen beş siyasetçinin tutuklanması bağımsızlık yanlıları tarafından protesto edildi.

Katalonya'da tansiyon yükseliyor

Katalonya’nın çeşitli kentlerindeki protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı.Aralarında Katalonya özerk yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un da bulunduğu beş siyasetçinin gözaltına alınmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Katalonya'nın başkenti Barcelona'da Cuma akşamı Madrid hükümetini protesto için düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı, göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede en az 24 göstericinin yaralandığı bildirildi. Fransız haber ajansı AFP, Katalonya hükümet binasına yaklaşan göstericilere polisin copla müdahale ettiğini duyurdu.

Bazı göstericilerin, İspanya'da suç olmasına rağmen, Kral Felipe'nin fotoğraflarını yaktığı gözlemlendi. Yakalama emrini çıkartan yargıç Pablo Llarena'nın da fotoğraflarını yakan göstericiler, ellerindeki Katalonya bayraklarını sallayarak "siyasi tutuklulara özgürlük” sloganları attı.

Katalonya’nın bağımsızlığını destekleyen "Savunma Komiteleri” adlı girişim tarafından düzenlenen gösteriler için çağrı Perşembe günü yapılmıştı. Ancak Katalonya özerk yönetimi başkan adayı Turull ile birlikte bağımsızlık yanlısı eski parlamento başkanı Carme Forcadell ve üç eski bakanın gözaltına alınması bölgede Madrid’e olan öfkeyi artırdı. Katalan televizyonu, Barcelona’nın yanı sıra Vic ve

Tarragona'da da protesto gösterileri düzenlendiğini duyurdu.

Mahkemenin kararı

İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena Cuma günü aralarında Katalan lider Carles Puigdemont’un da bulunduğu toplam 13 Katalan liderin "ayaklanma” suçundan yargılanacağını açıklamıştı. Belçika'da bulunan Puigdemont ile birlikte beş Katalan siyasetçi hakkında Avrupa çapında yakalama kararı çıkartıldı. İspanyol medyasına göre İsviçre'de yaşayan eski milletvekili Marta Rovira hakkında ise uluslararası yakalama kararı bulunuyor. Katalan siyasetçiler, hüküm giymeleri halinde 30 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Katalonya özerk yönetimi başkan adayı Turull, Perşembe günü Barcelona'da bölge parlementosunda yapılan oylamada gereken çoğunluğu sağlayamamış ve başkan seçilememişti. Katalan siyasetçiler Cuma günü mahkemeye çıkacağı için Parlamentodaki başkanlık seçimi öne alınmıştı. Seçimlerinin ikinci turunun ise Cumartesi günü yapılması planlanıyordu.

Siyasi belirsizlik sürüyor

Bölgede, Ekim ayının başında başlayan siyasi belirsizlik sürüyor. Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan referandumu bağımsızlık yanlıları kazanmış, ancak referandum hem anayasaya aykırı hem de katılımın düşük olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu. Katalanlar referandumun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesi kararı almış, İspanya merkezi hükümeti de aynı gün anayasanın 155'inci maddesini uygulayarak parlamentoyu feshetmiş ve Katalonya'da 21 Aralık'ta erken seçime gidilmişti. Katalonya özerk bölgesinde yapılan erken genel seçimleri bağımsızlık yanlısı partilerin oluşturduğu birlik kazanmıştı.

AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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