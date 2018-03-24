Katalonya'da tansiyon yükseliyor

Katalonya’nın çeşitli kentlerindeki protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı.Aralarında Katalonya özerk yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un da bulunduğu beş siyasetçinin gözaltına alınmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Katalonya'nın başkenti Barcelona'da Cuma akşamı Madrid hükümetini protesto için düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı, göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede en az 24 göstericinin yaralandığı bildirildi. Fransız haber ajansı AFP, Katalonya hükümet binasına yaklaşan göstericilere polisin copla müdahale ettiğini duyurdu.

Bazı göstericilerin, İspanya'da suç olmasına rağmen, Kral Felipe'nin fotoğraflarını yaktığı gözlemlendi. Yakalama emrini çıkartan yargıç Pablo Llarena'nın da fotoğraflarını yakan göstericiler, ellerindeki Katalonya bayraklarını sallayarak "siyasi tutuklulara özgürlük” sloganları attı.

Katalonya’nın bağımsızlığını destekleyen "Savunma Komiteleri” adlı girişim tarafından düzenlenen gösteriler için çağrı Perşembe günü yapılmıştı. Ancak Katalonya özerk yönetimi başkan adayı Turull ile birlikte bağımsızlık yanlısı eski parlamento başkanı Carme Forcadell ve üç eski bakanın gözaltına alınması bölgede Madrid’e olan öfkeyi artırdı. Katalan televizyonu, Barcelona’nın yanı sıra Vic ve