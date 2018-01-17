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Katalonya’da Yeni Meclis Sözcüsü Ayrılık Yanlılarından

17.01.2018 21:09 | Son Güncelleme 5 saat önce

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde yeni Meclis, Sol Cumhuriyetçi ERC Partisi’nden Roger Torrent’i sözcü olarak seçti. Ayrılık yanlısı bir adayın Meclis sözcüsü olarak seçilmesi, yeni hükümeti kurmaya çalışan Meclis’te ayrılık yanlısı hareketin arayışını sürdüreceğini gösteriyor.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde yeni Meclis, Sol Cumhuriyetçi ERC Partisi'nden Roger Torrent'i sözcü olarak seçti. Ayrılık yanlısı bir adayın Meclis sözcüsü olarak seçilmesi, yeni hükümeti kurmaya çalışan Meclis'te ayrılık yanlısı hareketin arayışını sürdüreceğini gösteriyor.

Yüzlerce kişi Barcelona'da Meclis önünde, ellerinde ayrılıkçı bayraklarla yeni sözcünün seçilme sürecini kurulan ekrandan seyretti.

Yeni Katalan Meclisi'nin Çarşamba günkü açılış oturumuna kaçak konumdaki ve hapisteki siyasetçilerin meclisteki ayrılıkçı çoğunluk içindeki ve yeni hükümetteki rolü konuşularak başlandı.

Puigdemont dönerse hapse atılabilir

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından görevinden alınan ve Belçika'ya kaçan Katalonya'nın eski lideri Carles Puigdemont, koltuğuna yeniden oturmak istiyor; ancak İspanya'ya dönmesi halinde hapse atılma riskiyle karşı karşıya. Bölgeyi uzaktan yönetmesi için yapılacak bir oylama da yasal engellere takılıyor.

İspanyol Anayasa Mahkemesi tarafından hakkında yakalama emri çıkartılan Puigdemont ile beraber dört eski kabine üyesi Brüksel'de bulunuyor. Ayrıca aralarında Katalonya eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'ın da bulunduğu üç seçilmiş meclis üyesi de hapiste. Çarşamba günkü oturumda bu kişilerin koltuklarına sarı kurdeleler takıldı.

Diğer eski kabine üyeleri ise tahliye edildiler; ancak haklarındaki soruşturma devam ediyor.

"Sürgündekileri ve hapistekileri de savunacağım”

"Bu dönemin temellerini demokrasinin ve birlikte var olabilmenin oluşturmasını istiyorum” diyen Torrent, Meclis sözcüsü olarak Meclis'teki 135 kişinin hepsinin haklarını savunacağını, bunların arasında sürgündekilerin ve hapistekilerin de olduğunu kaydetti.

Torrent'in görevleri arasında ay sonuna kadar hükümeti kurmaya çalışacak adayı seçmek de var. İki ayrılıkçı parti eski başkan Puigdemont'un adaylığını destekliyor ancak Belçika'da bulunan Puigdemont'un önce Torrent tarafından uzaktan oy verme ve seçilme konusunda onay alması gerekiyor. Ancak bu konu siyasi tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Meclis hukuk danışmanları bu hafta açıkladıkları raporda Puigdemont'un yasal olarak uzaktan yemin edemeyeceğini ve vekil tayin edemeyeceğini bildirmişlerdi.

İspanya Başbakanı Rajoy da, Puigdemont'un yeni Katalan hükümetinde yer almaya çalışması halinde bölgenin kontrolünü yeniden merkezin devralacağını söylemişti.

İspanya merkezi yönetimi, 27 Ekim'de mecliste bağımsızlık oylaması yapan özerk Katalonya'nın doğrudan kontrolünü ele almıştı.

Merkezi yönetim, Puigdemont hükümetini azletmiş, Meclis'i fesh etmiş ve bölgedeki ayrılıkçı hareketi zayıflatmak umuduyla 21 Aralık tarihinde erken seçime gidilmesine karar vermişti.

Ancak Madrid'in umduğunun aksine seçimlerin ardından ayrılıkçılar, ayrılık karşıtı Ciutadans partisinin oyların çoğunluğunu almasına karşın Meclis'teki çoğunluklarını korumuştu.

Katalonya'nın bağımsızlık yanlısı partilerinin Meclis'te 66 sandalyesi bulunuyor. Anketler ise Katalanlar'ın çoğunun bölgenin geleceği konusunda kendi kararlarını kendilerinin vermesini istediğini, ancak İspanya'dan ayrılma konusunda bölünmüş olduklarını gösteriyor.

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