Katalonya’da Yeni Meclisin Toplanma Tarihi Açıklandı

Ayrılıkçı partiler, bölge meclisindeki 135 sandalyenin 70'ini aldı. Bu partilerin bir araya gelerek bir koalisyon oluşturup oluşturamayacağı henüz öngörülemiyor. Geçen hafta yapılan seçimde sandalye kazanan milletvekillerinden sekizi ya kaçak durumda ya da İspanya'da hapiste bulunuyor. Bu kişiler hakkında bağımsızlık ilanının ardından isyan suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Puigdemont ve Junqueras'ın durumu belli değil

Ayrılık karşıtı Ciutadans partisi en çok oy alan parti olsa da, Başbakan Rajoy'un ayrılıkçıların seçimde büyük yenilgiye uğrayacağı hayali gerçekleşmedi.

Yeni bir başkan ve kabine seçilinceye kadar Katalonya'nın yönetimi merkezi hükümette olacak. Rojoy, özerk bölgenin merkeze bağlanması olasılığınıysa henüz tamamen devre dışı bırakmadı.

Meclis açılış oturumunda önce bir başkan seçilecek. Yeni meclis başkanı gelecek günlerde hükümeti kurmaya çalışması için bir adaya çağrı yapacak.

Bunlar arasında eski Katalonya lideri Carles Puigdemont da var. Puigdemont, Rajoy'un kendisini görevden almasının ardından hakkında tutuklama kararı çıkmasıyla Belçika'ya kaçmıştı. Katalonya'nın eski başkan yardımcısı Oriol Junqueras ise Madrid dışında bir cezaevinde.

Puigdemont ve Junqueras'ın partileri bölgesel başkanlık için hangi adayın öne çıkacağı konusunda görüşmeler yürütüyor. Seçilen kişinin Meclis'teki bir oturumda fiziksel olarak bulunması gerekiyor. Ancak bu Puigdemont ve Junqueras'ın durumunda mümkün olmayacak gibi görünüyor.

Yeniden seçime gidilebilir

Sekiz vekil değişmediği sürece ya da sandalyelerini başka parti üyelerine bırakmadıkları sürece siyasi blok, yeniden göreve gelme fırsatını kaçırabilir. Hatta yeniden seçim çağrısı bile yapılabilir.

Bağımsızlık yanlısı üç parti daha önce de Meclis'te blok oluşturmuştu. Ancak İspanya'dan ayrılık sürecinin sonuçları ve merkezi hükümetin Katalonya'da yönetime el koyması anlaşmazlıkları beraberinde getirmişti.

Rajoy: "Katalonya yüzünden zor bir yıl oldu”

Rajoy, 2017'nin İspanya için ekonomik açıdan başarılı ancak Katalonya krizi nedeniyle oldukça zor bir yıl olduğunu kaydetti. Rajoy, bir sonraki Katalan hükümetinin yasaları ihlal etmekten kaçınmasını ve tüm Katalanlarla ve İspanya'nın geri kalanıyla birlikte hareket etmesini umduğunu söyledi.

Rajoy, Puigdemont'un yurt dışında bulunduğu sırada başkanlığa yeniden aday gösterilebileceği söylentilerini ise "saçma” olarak değerlendirdi.