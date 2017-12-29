HABER

Katalonya’da Yeni Meclisin Toplanma Tarihi Açıklandı

29.12.2017 21:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan bölge meclisinin toplanma tarihini 17 Ocak olarak açıkladı. Meclis açılış oturumunda önce bir başkan seçilecek.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan bölge meclisinin toplanma tarihini 17 Ocak olarak açıkladı.

Meclis açılış oturumunda önce bir başkan seçilecek. Yeni meclis başkanı gelecek günlerde hükümeti kurmaya çalışması için bir adaya çağrı yapacak.

İspanya Başbakanı Rajoy, Katalan Meclisi'nde bağımsızlık oylaması yapılmasının ardından meclisi feshetmiş, özerk yönetim başkanı ve kabinesini görevden almıştı. Rajoy'un talebiyle 21 Aralık'ta erken seçime gidildi.

Yeni bir başkan ve kabine seçilinceye kadar Katalonya'nın yönetimi merkezi hükümette olacak. Rojoy, özerk bölgenin merkeze bağlanması olasılığınıysa henüz tamamen devre dışı bırakmadı.

Ayrılık karşıtı Ciutadans partisi en çok oy alan parti olsa da, Başbakan Rajoy'un ayrılıkçıların seçimde büyük yenilgiye uğrayacağı hayali gerçekleşmedi.

Puigdemont ve Junqueras'ın durumu belli değil

Ayrılıkçı partiler, bölge meclisindeki 135 sandalyenin 70'ini aldı. Bu partilerin bir araya gelerek bir koalisyon oluşturup oluşturamayacağı henüz öngörülemiyor. Geçen hafta yapılan seçimde sandalye kazanan milletvekillerinden sekizi ya kaçak durumda ya da İspanya'da hapiste bulunuyor. Bu kişiler hakkında bağımsızlık ilanının ardından isyan suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Bunlar arasında eski Katalonya lideri Carles Puigdemont da var. Puigdemont, Rajoy'un kendisini görevden almasının ardından hakkında tutuklama kararı çıkmasıyla Belçika'ya kaçmıştı. Katalonya'nın eski başkan yardımcısı Oriol Junqueras ise Madrid dışında bir cezaevinde.

Puigdemont ve Junqueras'ın partileri bölgesel başkanlık için hangi adayın öne çıkacağı konusunda görüşmeler yürütüyor. Seçilen kişinin Meclis'teki bir oturumda fiziksel olarak bulunması gerekiyor. Ancak bu Puigdemont ve Junqueras'ın durumunda mümkün olmayacak gibi görünüyor.

Yeniden seçime gidilebilir

Sekiz vekil değişmediği sürece ya da sandalyelerini başka parti üyelerine bırakmadıkları sürece siyasi blok, yeniden göreve gelme fırsatını kaçırabilir. Hatta yeniden seçim çağrısı bile yapılabilir.

Bağımsızlık yanlısı üç parti daha önce de Meclis'te blok oluşturmuştu. Ancak İspanya'dan ayrılık sürecinin sonuçları ve merkezi hükümetin Katalonya'da yönetime el koyması anlaşmazlıkları beraberinde getirmişti.

Rajoy: "Katalonya yüzünden zor bir yıl oldu”

Rajoy, 2017'nin İspanya için ekonomik açıdan başarılı ancak Katalonya krizi nedeniyle oldukça zor bir yıl olduğunu kaydetti. Rajoy, bir sonraki Katalan hükümetinin yasaları ihlal etmekten kaçınmasını ve tüm Katalanlarla ve İspanya'nın geri kalanıyla birlikte hareket etmesini umduğunu söyledi.

Rajoy, Puigdemont'un yurt dışında bulunduğu sırada başkanlığa yeniden aday gösterilebileceği söylentilerini ise "saçma” olarak değerlendirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yeni KHK geliyor! ByLock'tan tahliye olanlar işe dönebilecek mi?

Yeni KHK geliyor! ByLock'tan tahliye olanlar işe dönebilecek mi?

Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama

ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama

İsrail askerleri gazeteciyi böyle vurdu!

İsrail askerleri gazeteciyi böyle vurdu!

Twitter'dan skandal karar! Sildiler

Twitter'dan skandal karar! Sildiler

Dünya şokta! Yılbaşı öncesi gece kulübüne bombalı saldırı

Dünya şokta! Yılbaşı öncesi gece kulübüne bombalı saldırı

2018 Nostradamus kehanetleri... Doğru çıkarsa tam bir felaket!

2018 Nostradamus kehanetleri... Doğru çıkarsa tam bir felaket!

İran karıştı: Hayat pahalılığını protesto ediyorlar

İran karıştı: Hayat pahalılığını protesto ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.