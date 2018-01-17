Katalonya'dan ayrılmak isteyen 'hayali' Tabarnia bölgesi ilk başkanını seçti

Son Güncelleme 6 saat önce 17.01.2018 07:26 |6 saat önce

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da parlamento, yerel seçimlerin ardından ilk defa bugün toplanıyor. Başkan olması beklenen Katalan lider Puigdemont'un halen Brüksel'de olması nasıl yemin edeceğine dair soru işaretleri doğururken Katalonya'dan bağımsız olmayı talep eden 'hayali' Tabarnia ise başkanını çoktan seçti bile...

EPA Katalonya'dan bağımsızlık isteyen 'Tabarnia' başkanının yemin töreni İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da parlamento bugün Aralık ayında düzenlenen yerel seçimlerin ardından ilk defa toplanıyor. Ciudadanos (Vatandaşlar) partisinin seçimlerde birinci gelmesine rağmen Katalonya'nın bağımsızlığından yana olan üç partili koalisyon daha fazla koltuk sayısına sahip. Bu yüzden normal koşullarda bu koalisyonun lider adayı olan Carles Puigdemont'un başkan olarak seçilmesi gerekiyor. Ancak bunun önünde Puigdemont'un kendi isteğiyle Brüksel'e sürgüne gitmiş olması büyük bir engel. Ekim ayında düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından Puigdemont, İspanya'da kalarak tutuklanması ihtimaline karşın Brüksel'e gitmişti. AFP Carles Puigdemont Brüksel'de İspanya'ya ayak basar basmaz tutuklanacağını tahmin eden Puigdemont, Katalonya'yı Brüksel'den yönetmeye niyetli. Her ne kadar yasalar gereği Puigdemont'un başkan olabilmesi için Katalonya parlamentosunda yemin etmesi gerekse de kimi avukatlar Puigdemont'un video konferans ile bağlanarak da yemin edebileceğini söylüyor.

Ancak Puigdemont'un Katalonya'yı Brüksel'den yönetmesine İspanya hükümeti, "Skype hükümeti kurulmasına izin vermeyiz" diyerek karşı çıkıyor. 'Bir sirk değiliz'Bu yüzden İspanya ve Avrupa siyasi sahnesini aylardır etkisi altına alan Katalonya krizinin nasıl çözüleceği halen bir muamma. Katalonya'nın etrafında dönen bu belirsizlik ise mizahi açıdan bol malzeme sağlıyor. Guardian gazetesinin haberine göre bu mizahın son zamanlarda sosyal medyada en çok popülerleşen yansıması ise 'Tabarnia'. Katalonya'dan ayrılmayı talep eden 'hayali' Tabarnia bölgesi, dün düzenlenen toplantıda ilk başkanını seçti. Tarragona'dan Barcelona'ya kadar olan sahil bölgesini içeren ve adını buradan alan Tabarnia, Katalonya'nın bağımsızlık talebiyle dalga geçmek amacıyla kurulmuş 'özerk bir bölge.' Düzenlenen basın toplantısında ise oyuncu ve tiyatro yapımcısı olan Albert Boadella, Tabarnia'nın yeni başkanı olarak seçildi. Katalonya'nın bağımsızlığını talep eden ayrılıkçıların 'Katalonya İspanya değil' şiarına benzer bir şekilde 'Barcelona Katalonya değil' diyen Tabarnia yönetimi, Barcelona civarının şehrin yarattığı zenginlikten faydalanamadığını öne sürüyor.