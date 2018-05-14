Katalonya'nın yeni lideri Torra

Eski avukat ve yayımcı Torra'nın sınırlı siyasi deneyimi bulunuyor.İspanya'dan ayrılmak üzere bağımsızlığını ilan eden ancak daha sonra Madrid yönetiminin müdahalesiyle doğrudan merkezi yönetime devredilen Katalonya Özerk Yönetimi'nde Quim Torra başkanlığa seçildi.

Eski bir avukat ve yayımcı olan ve İspanya karşıtı görüşleriyle bilinen 55 yaşındaki Torra'nın başkanlığa seçilmesi, bir süredir sürgünde bulunan ve seçilmesine karşın İspanya'ya dönemeyen eski Başkan Carles Puigdemont'un önerisiyle gerçekleşti.

Katalan Özerk Yönetimi'nin parlamentosunda Cumartesi günü düzenlenen seçimde mutlak çoğunluğun sağlanamaması üzerine bugün tekrarlanan oylamada bu kez basit çoğunluk arandı ve Torra, 65'e karşı 66 oyla yeni başkan seçildi. Katalan parlamentosunda dört vekil bugünkü oylamada çekimser kaldı.

Seçildikten sonra Barcelona'daki parlamento genel kurulunda bir konuşma yapan yeni lider, Katalonya'nın bağımsızlığına ve Almanya'dan İspanya'ya iade edilmeme mücadelesi veren eski lider Puigdemont'a bağlılığını ilan etti. Konuşmasında "Bizim başkanımız Carles Puigdemont'tur ve Ekim ayında alınan ve cumhuriyet yönetiminde bağımsız bir devlet oluşturmayı öngören karara sadığız" şeklinde konuşarak bağımsızlık referandumundan çıkan sonuca da bağlılığını tekrar etti.