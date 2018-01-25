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Katar da Rusya'dan S400 almak için sıraya girdi

25.01.2018 13:10 | Son Güncelleme 1 saat önce

Katar'ın S-400 füze savunma sistemi almak için Rusya ile görüştüğü açıklandı.

Katarlı büyükelçi, "Görüşmeler ileri bir aşamada" dedi.Türkiye ve Suudi Arabistan'dan sonra S-400 almak isteyen ülkeler kervanına Katar da katıldı. Körfez'deki bazı komşularıyla diplomatik gerginlik yaşayan Katar, Tass Haber Ajansı'nın Moskova'daki Katar Büyükelçisine dayandırdığı habere göre, S-400 füze savunma sistemi almak için Rusya ile görüşüyor.

Katarlı büyükelçi Fahad bin Muhammed El Attiye, konuya ilişkin görüşmelerin "ileri bir aşamada" olduğunu açıkladı.

Rusya son dönemde Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi satmıştı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud da Moskova ziyareti kapsamında Rusya'dan S-400 satın almak için bir ön anlaşma imzalamıştı.

Arap Yarımadası'nda tansiyon Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında yer aldığı ülkelerin Haziran ayında Katar'la diplomatik ilişkileri kesme ve yaptırım uygulama kararı alması üzerine yükselmişti. Körfez ülkeleri bu karara gerekçe olarak Katar'ın terörü desteklemesini göstermişti. Katar bu suçlamaları reddediyor.

Katar ve Rusya, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ekim ayında ülkeyi ziyareti sırasında askeri teknik işbirliği anlaşması imzalamıştı.

DW/Reuters,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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