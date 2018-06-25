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Katar'daki Sheraton Oteli Türk bayrağıyla aydınlatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasının ardından Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Oteli ay yıldızlı Türk bayrağıyla aydınlatıldı.

Katar'daki Sheraton Oteli Türk bayrağıyla aydınlatıldı

Katar'ın en önemli mekanlarından biri olan otelin ön cephesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin de yer aldığı Türk bayrağıyla aydınlatıldı.

Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı "Trend Topic" listesine girdi. Twitter mesajlarında "#Türkiye kazanıyor," "#Katar-Türkiye tek yürek" ve "#Erdoğan Türkiye'nin geleceği" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar türk bayrağı sheraton Türkiye Doha ay yıldız

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