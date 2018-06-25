Katar'daki Sheraton Oteli Türk bayrağıyla aydınlatıldı

Katar'ın en önemli mekanlarından biri olan otelin ön cephesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin de yer aldığı Türk bayrağıyla aydınlatıldı.

Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı "Trend Topic" listesine girdi. Twitter mesajlarında "#Türkiye kazanıyor," "#Katar-Türkiye tek yürek" ve "#Erdoğan Türkiye'nin geleceği" ifadeleri yer aldı.

