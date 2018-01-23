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Katar'ı kızdıran harita değiştirildi

23.01.2018 08:58 | Son Güncelleme 5 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Louvre Müzesi'nde sergilenen ve üzerinde Katar'ın yer almadığı harita indirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan Abu Dabi Louvre Müzesi, çocuk bölümüne asılan bir harita ile gündemde. Müzede sergilenen bir haritada, Katar'ın yer almaması müzeyi eleştirilerin hedefi haline getirmişti.

Haritadaki hatayı fark eden Katar'ın Müzeler Dairesi Yöneticisi Al Mayassa el Thani oldu. Thani, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Tarih boyunca müzeler referans kaynakları olmuştur. İnsanlar müzeleri bilgi edinmek ve dünya kültürleri hakkında sergilenen objeleri keşfederek öğrenmek için ziyaret eder. Müze kavramı Abu Dabi için yeni olsa da, Louvre Müzesi kesinlikle bunu kabul etmeyecektir" yazdı ve haritayı gösteren bir fotoğrafın yer aldığı mesajı paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde İngilizce yayın yapan The National gazetesi haritanın değiştirildiğini duyurdu. Haberde müzeden yapılan "Hata bir dikkatsizlik sonucu oluştu ve sergilenen haritayı değiştirdik" açıklamasına yer verildi.

Katar'sız harita Katarlı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olmuştu. Bu durum, bazı Katarlılar tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkeyi haritadan silme çabası şeklinde yorumlanmıştı.

Arap yarımadasında tansiyon, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında yer aldığı ülkelerin Haziran ayında Katar'la diplomatik ilişkileri kesme ve yaptırım uygulama kararı alması üzerine yükselmişti. Körfez ülkeleri bu karar gerekçe olarak Katar'ın terörü desteklemesini göstermişti.

AFP,NS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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