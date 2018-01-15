Katarlı şeyh: Rızam olmadan Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuluyorum

Getty Images Abu Dabi
Katarlı Şeyh Abdullah Bin Ali El Tani, rızası olmadığı halde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tutulduğunu öne sürdü.
Geçen yıl Katar ile Körfez ülkeleri arasında ortaya çıkan diplomatik krizde Suudi Arabistan ile müzakereler sırasında önemli bir rol üstlenen Tani, Pazar günü ortaya çıkan bir YouTube videosunda, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından tutulduğunu öne sürdü.
Reuters Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Abu Dabi'ye Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın bir misafiri olarak geldiğini ancak artık durumun böyle olmadığını söyleyen Katarlı şeyh, "Eğer başıma bir şey gelirse bundan ötürü Katar'ı sorumlu tutmayın" dedi.
Ancak BAE yetkilileri bu iddiayı yalanladı.
BAE resmi haber ajansı olan WAM, dışişleri bakanlığına dayandırarak yaptığı haberinde Katarlı şeyhin istediği zaman gidebileceğini söyledi.
BBC'nin Arap ilişkileri editörü Sebastian Usher ise Katarlı Şeyh Abdullah Bin Ali El Tani'nin BAE ve Suudi Arabistan'ın onayıyla hareket ettiği ve bu ülkeler tarafından Katar liderliğine aday olarak görüldüğü iddialarını kaleme aldı.
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