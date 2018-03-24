HABER

Kathimerini: Gülencilerin Yunanistan planı çökertildi

24.03.2018 19:23 | Son Güncelleme

Kathimerini gazetesi, ABD vatandaşı üç Türk'ün Yunanistan'da Gülencileri örgütlemeyi planladıkları şüphesiyle Atina havalimanından geri gönderildiğini bildirdi.

Yunan Kathimerini gazetesi, Fethullah Gülen yapılanmasının ülkeye adamlarını sokarak örgütlenme planının Yunan güvenlik birimlerince çökertildiğini öne sürdü.

Gazetenin özel haberinde, geçen Pazartesi günü tarifeli uçakla ABD'den Atina'ya gelen Türk kökenli üç ABD vatandaşının Atina Uluslararası Havalimanı'nda durdurulduğu ve ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'ye geri gönderildiği bildirildi.

Olayın hassasiyeti nedeniyle sadece birkaç hükümet yetkilisinden oluşan küçük bir grup tarafından bilindiği ve büyük gizlilikle ele alındığı kaydedildi. Üç şüphelinin polise verdikleri ifadede kendilerini sivil toplum kuruluşu çalışanı ve emlak yatırımcısı olarak tanıttıkları, "mültecilere barınma imkanları yaratmak ya da daha geniş yatırım planları çerçevesinde emlak satın almak istediklerini" söyledikleri belirtildi.

Kathimerini gazetesine göre Yunan güvenlik birimleri ise söz konusu kişilerin Yunanistan'da, özellikle de başkent Atina ve çevresinde emlak satın alarak Türkiye'den kaçan Gülencileri barındırma hedefi taşıdığı görüşünde.

Haberde, şüpheli üç kişinin Atina havalimanından Emirates Havayollarına ait bir uçakla New York'a gönderildiği de belirtildi. Gazete, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından çoğu Gülenci olmak üzere iki bini aşkın Türk'ün Yunanistan'a iltica başvurusunda bulunduğu bilgisini verdi.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
11 bin 500 metre yükseklikte şoke eden görüntü

11 bin 500 metre yükseklikte şoke eden görüntü

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Mısır'da patlama!

Mısır'da patlama!

Yunanistan'da FETÖ operasyonu!

Yunanistan'da FETÖ operasyonu!

ABD bu olayla çalkalanıyor!

ABD bu olayla çalkalanıyor!

İğrenç olay! Öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı

İğrenç olay! Öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.