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Katliam: İsrail çocuk parkına saldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2018 20:02 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki bir binaya saldırı düzenledi. Saldırıda, binanın yanındaki çocuk parkı da hedef alındı. Üniversite binası olduğu öğrenilen ve büyük hasar alan bina ve parkta 2 çocuk hayatını kaybetti, en az 12 kişi yaralandı.

Katliam: İsrail çocuk parkına saldırdı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki bir binaya düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: BOŞ BİNADA 12 YARALI VAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'nin orta kesimlerindeki Ketibe bölgesindeki boş olarak bilinen bir binaya İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 12 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra çocuklardan ikisinin de hayati tehlikesi bulunduğunu ifade etti.

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YEREL KAYNAKLAR: EN AZ 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklar ise, saldırıda üniversiteye ait bir binanın vurulduğunu, bu sırada bina yanındaki bir çocuk parkının da hedef alındığını bildirdi. Aynı kaynaklara göre saldırılarda 2 çocuk hayatını kaybetti.

İSRAİL BUGÜN GÜN BOYU VURDU

İsrail bugün öğle saatlerinden bu yana Hamas ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.


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