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Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi.

Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada 12 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 500 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına top atışıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Ömer Vahid Semmur dahil 5 kişinin şehit olduğunu, 370 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Filistinliler, 1976 yılında İsrail güçlerinin ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin yıl dönümü olan 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail sınırında "Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş başladığı sırada Gazze sınırı İsrail tarafından 'kapalı askeri bölge' ilan edildi. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle sert bir şekilde müdahale ettiği gösteride 12 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 500 Filistinli'nin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail medyasında, İsrail hükümetinin düzenlenecek yürüyüş için Filistin'i uyardığı ve İsrail güvenlik güçlerini harekete geçireceği yönünde haberlere yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin katliam israil askeri

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Abd israil ingiliz rus ve turkiye, bunlar terörizim adi altinda sivil katilami yapan devletlerdir. tarih yanilmaz ve kayda gecirir.
Katil İsrail.
Git artık be, tutkalla yapıştın başkanlığa. sayende yıldızları cincona kaptırdık. Beşliktaş bile yakında geçecek. Bu ne hırs ya, gözünü toprak doyursun mu diyelim yani. sanki fener başkanlığını bırakırsan fakir düşeceksin.
Terör devleti dedik biliyoruz ama engellenemiyor.
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