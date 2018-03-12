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Katmandu'da uçak düştü: En az 38 ölü

12.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

Nepal'in başkenti Katmandu'da havalimanına inmek için alçalan Bangladeş'e ait yolcu uçağı futbol sahasına düştü.

Katmandu'da uçak düştü: En az 38 ölü

Yetkililer en az 38 kişinin öldüğünü açıkladı.Bangladeş'e ait bir yolcu uçağı Nepal'in Katmandu havalimanına inmek için alçaldığı sırada düştü. Nepal polisinin verdiği bilgiye göre havalimanı yakınlarındaki bir futbol sahasına düşen uçakta bulunan en az 38 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise halen kayıp. Bangladeş'in başkenti Daka'dan kalkan US-Bagla Havayolu'na ait uçakta 67 yolcu ve dört mürettebat bulunuyordu.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin yere çarpmasının ardından başlayan uçaktan yaralıların çıkarıldığını açıkladı. Görgü tanıkları uçağın birdenbire irtifa kaybettiğini ve rotasından çıktığını belirtti.

Uçağın düşmesinin ardından kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Kaza nedeniyle Katmandu havalimanı geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.

Çift pervaneli Bombardier tipi uçağın enkazında yükselen siyah dumanın yer aldığı fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Olay sonrası enkaz bölgesine ulaşan gazetecilerin aktardığına göre uçak birkaç parçaya ayrılmış halde.

Katmandu'daki havayolu yetkilisinin Muhammed Selim, yaralı yolcuların hastaneye kaldırıldığını açıklarken, olaydan şu an için kaç kişinin kurtulduğunun bilinmediğini söyledi.

Kazaya tanık olan Katmandu'daki ABD vatandaşı Amanda Summers, "Çok alçaktan uçuyordu, dağlara çarpacağını sandım. Birdenbire bir patlama, ardından bir patlama daha oldu" dedi.

Nepal'de son olarak 2016'da da bir havacılık kazası yaşanmış, dağlık araziye çakılan yolcu uçağındaki 23 kişinin tamamı ölmüştü.

rtr,AP,dpa/GY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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